Дефицит валюты по сравнению с августом 2025 года вырос на 101%

С начала лета 2026 года Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке $14,7 млрд . Это больше, чем объем валюты , который НБУ продал на рынке более семи лет — с января 2015 года по февраль 2022 года включительно. Тогда интервенции составили $14,35 млрд . Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Дефицит валюты вырос вдвое против прошлого года

В августе общий среднесуточный дефицит валюты на рынке, с учетом межбанка и наличного сегмента, составил $191 млн. Это на 10,3% больше, чем месяцем ранее.

По сравнению с августом 2025 дефицит вырос на 101%. Это свидетельствует о том, что структурная проблема на валютном рынке сохраняется.

Август может стать третьим рекордным месяцем интервенций

В августе валютные интервенции НБУ оцениваются в $4,83 млрд. Для сравнения, в июле регулятор продал валюты на $4,79 млрд. Таким образом, август может стать третьим рекордным месяцем по объему валютных интервенций.

Рекордная серия длится семь недель

Август вошел в серию с семи недель подряд, когда НБУ продает на рынке более $1 млрд еженедельно.

Такие объемы интервенций свидетельствуют о высоком спросе на валюту и необходимости регулятора постоянно сглаживать дисбалансы на межбанке.

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Что давило на валютный рынок в августе

обвал морского экспорта, эффект которого проявился полностью;

удары по составам и логистике как новый фронт давления;

остановки горно-обогатительных комбинатов в металлургии;

фактически нулевой рост ВВП за первое полугодие на фоне рекордного импорта;

поступающее внешнее финансирование, но условия его получения ужесточаются.

Что это значит

Валютный рынок остается под значительным давлением из-за дисбаланса между спросом и предложением валюты.

Спрос на валюту поддерживается импортом, критическими закупками и потребностями бизнеса, в то время как предложение ограничивается проблемами с экспортом, логистикой и производством.

В таких условиях НБУ вынужден покрывать дефицит значительными интервенциями, что помогает сдерживать курсовые колебания, но в то же время увеличивает нагрузку на международные резервы.