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30 августа 2026, 13:32 Читати українською

Сентябрь может стать сложным для гривны: что будет с курсом доллара и евро

В сентябре 2026 года на валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту. Об этом говорится в валютном прогнозе финансового аналитика Андрея Шевчишина.

В сентябре 2026 года на валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту.

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По его оценке, исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Спрос на валюту будет сохраняться

По прогнозу аналитика, спрос на валюту будет оставаться высоким из-за импорта товаров, а также потребности критического импорта — для оборонно-промышленного комплекса, военных, энергетики, логистики и закупки горючего.

Отдельным фактором станет сезонность перед началом отопительного сезона.

Население на фоне девальвационных ожиданий и общего негативного информационного фона может наращивать спрос на валюту и при возможности придерживать ее продажу. Одной из причин могут являться будущие риски релокации на зимний период.

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Что будет сдерживать гривну

Сдерживающими факторами для валютного рынка остаются инфляционное давление, уменьшающее свободный ресурс населения для покупки валюты, а также активная позиция Национального банка на межбанке.

НБУ продолжает проводить регулярные значительные валютные интервенции, несмотря на вымывание средств из золотовалютных резервов.

Главные вопросы сентября

Среди основных вопросов для валютного рынка в сентябре аналитик называет:

  • когда накопленный негатив может заставить НБУ перейти к ослаблению гривны;
  • сможет ли евро из-за мировых тенденций сдерживать рост доллара;
  • насколько будет стабильно поступать внешняя помощь осенью и зимой;
  • как будет развиваться эскалация, мобилизация в рф и взаимные обстрелы.

Базовый сценарий

Базовый сценарий, которому аналитик отводит 65% вероятности, предполагает дальнейшее ухудшение экономической ситуации и переход доллара в зону 45 грн с расширением курсового диапазона.

По этому сценарию наличный доллар может выйти на уровень 45,20−46,00 грн.

Наличный евро прогнозируется в диапазоне 51,20−52,50 грн. Широкий коридор объясняется неопределенностью пара EUR/USD, которая в первой половине сентября может находиться под давлением.

Оптимистический сценарий

Оптимистический сценарий имеет 15% вероятности.

Он возможен при частичном восстановлении морского экспорта, уменьшении очереди на Дунае, ритмичном поступлении внешнего финансирования, в частности ожидаемого транша ЕС, снижении интенсивности ударов и падении цен на нефть.

Также для этого сценария важно, чтобы после выборов в рф не произошло новой масштабной волны эскалации, а курс EUR/USD оставался высоким — в диапазоне 1,16−1,18+.

В таком случае НБУ будет иметь возможность еще некоторое время удерживать доллар у текущих уровней.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
BatonUA
BatonUA
30 августа 2026, 15:16
#
45+ це дискредитація президента і кримінальна справа для Пишного
+
0
kadaad1988
kadaad1988
30 августа 2026, 15:26
#
Это должно быть криминальным делом для всех, кто был у власти, в парламенте после майдана 2014-го!
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