В сентябре 2026 года на валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту. Об этом говорится в валютном прогнозе финансового аналитика Андрея Шевчишина.
Сентябрь может стать сложным для гривны: что будет с курсом доллара и евро
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По его оценке, исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
Спрос на валюту будет сохраняться
По прогнозу аналитика, спрос на валюту будет оставаться высоким из-за импорта товаров, а также потребности критического импорта — для оборонно-промышленного комплекса, военных, энергетики, логистики и закупки горючего.
Отдельным фактором станет сезонность перед началом отопительного сезона.
Население на фоне девальвационных ожиданий и общего негативного информационного фона может наращивать спрос на валюту и при возможности придерживать ее продажу. Одной из причин могут являться будущие риски релокации на зимний период.
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Что будет сдерживать гривну
Сдерживающими факторами для валютного рынка остаются инфляционное давление, уменьшающее свободный ресурс населения для покупки валюты, а также активная позиция Национального банка на межбанке.
НБУ продолжает проводить регулярные значительные валютные интервенции, несмотря на вымывание средств из золотовалютных резервов.
Главные вопросы сентября
Среди основных вопросов для валютного рынка в сентябре аналитик называет:
- когда накопленный негатив может заставить НБУ перейти к ослаблению гривны;
- сможет ли евро из-за мировых тенденций сдерживать рост доллара;
- насколько будет стабильно поступать внешняя помощь осенью и зимой;
- как будет развиваться эскалация, мобилизация в рф и взаимные обстрелы.
Базовый сценарий
Базовый сценарий, которому аналитик отводит 65% вероятности, предполагает дальнейшее ухудшение экономической ситуации и переход доллара в зону 45 грн с расширением курсового диапазона.
По этому сценарию наличный доллар может выйти на уровень 45,20−46,00 грн.
Наличный евро прогнозируется в диапазоне 51,20−52,50 грн. Широкий коридор объясняется неопределенностью пара EUR/USD, которая в первой половине сентября может находиться под давлением.
Оптимистический сценарий
Оптимистический сценарий имеет 15% вероятности.
Он возможен при частичном восстановлении морского экспорта, уменьшении очереди на Дунае, ритмичном поступлении внешнего финансирования, в частности ожидаемого транша ЕС, снижении интенсивности ударов и падении цен на нефть.
Также для этого сценария важно, чтобы после выборов в рф не произошло новой масштабной волны эскалации, а курс EUR/USD оставался высоким — в диапазоне 1,16−1,18+.
В таком случае НБУ будет иметь возможность еще некоторое время удерживать доллар у текущих уровней.
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