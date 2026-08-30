Заберут ли субсидию, если пенсионер переехал к детям: объяснение ПФУ

После переезда пенсионера к детям жилищную субсидию не обязательно отменят. Однако об изменении фактического места жительства следует уведомить Пенсионный фонд Украины. Об этом заявили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

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В ПФУ объяснили, что важно не только место регистрации пенсионера, но и то, где он фактически проживает и на какое жилье назначена субсидия.

Как назначается субсидия

Жилищная субсидия предоставляется конкретному домохозяйству.

В то же время, одна и та же помощь не может одновременно назначаться по зарегистрированному, задекларированному и фактическому месту жительства.

Поэтому, если пенсионер покинул свою квартиру или дом и фактически переехал к детям, он должен сообщить об этом Пенсионному фонду.

Когда нужно уведомить Пенсионный фонд

Получатель субсидии обязан информировать ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на назначение или размер пособия.

Сделать это нужно в течение 30 дней с момента возникновения таких изменений.

В частности, сообщать нужно об изменении:

состав зарегистрированных или задекларированных жителей;

социального статуса;

состав семьи;

фактического места жительства.

Если пенсионер переехал к детям, Пенсионный фонд может произвести новый расчет субсидии с учетом новых обстоятельств.

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Учтут ли доходы детей

Размер субсидии определяется с учетом состава домохозяйства и его совокупного дохода.

Поэтому после переезда пенсионера к детям расчет пособия может измениться.

В то же время сам факт проживания вместе с детьми не означает автоматической отмены субсидии. Пенсионный фонд должен оценить обстоятельства конкретного домохозяйства и определить, сохраняется ли право на помощь и каков будет ее размер.

Что будет с субсидией на прежнее жилье

Если пенсионер больше не проживает в квартире или доме, на которые была оформлена субсидия, это также влияет на право на пособие.

Поскольку субсидия назначается с учетом фактического проживания в жилье, не следует продолжать получать ее по старому адресу без уведомления ПФУ.

В такой ситуации пенсионеру следует уточнить в Пенсионном фонде, нужно ли подавать новое заявление и декларацию, а также возможно ли оформить помощь по новому месту жительства.

Что нужно сделать после переезда

Чтобы избежать проблем с субсидией, после смены места жительства пенсионеру следует: