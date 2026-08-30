После переезда пенсионера к детям жилищную субсидию не обязательно отменят. Однако об изменении фактического места жительства следует уведомить Пенсионный фонд Украины. Об этом заявили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.
Заберут ли субсидию, если пенсионер переехал к детям: объяснение ПФУ
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В ПФУ объяснили, что важно не только место регистрации пенсионера, но и то, где он фактически проживает и на какое жилье назначена субсидия.
Как назначается субсидия
Жилищная субсидия предоставляется конкретному домохозяйству.
В то же время, одна и та же помощь не может одновременно назначаться по зарегистрированному, задекларированному и фактическому месту жительства.
Поэтому, если пенсионер покинул свою квартиру или дом и фактически переехал к детям, он должен сообщить об этом Пенсионному фонду.
Когда нужно уведомить Пенсионный фонд
Получатель субсидии обязан информировать ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на назначение или размер пособия.
Сделать это нужно в течение 30 дней с момента возникновения таких изменений.
В частности, сообщать нужно об изменении:
- состав зарегистрированных или задекларированных жителей;
- социального статуса;
- состав семьи;
- фактического места жительства.
Если пенсионер переехал к детям, Пенсионный фонд может произвести новый расчет субсидии с учетом новых обстоятельств.
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Учтут ли доходы детей
Размер субсидии определяется с учетом состава домохозяйства и его совокупного дохода.
Поэтому после переезда пенсионера к детям расчет пособия может измениться.
В то же время сам факт проживания вместе с детьми не означает автоматической отмены субсидии. Пенсионный фонд должен оценить обстоятельства конкретного домохозяйства и определить, сохраняется ли право на помощь и каков будет ее размер.
Что будет с субсидией на прежнее жилье
Если пенсионер больше не проживает в квартире или доме, на которые была оформлена субсидия, это также влияет на право на пособие.
Поскольку субсидия назначается с учетом фактического проживания в жилье, не следует продолжать получать ее по старому адресу без уведомления ПФУ.
В такой ситуации пенсионеру следует уточнить в Пенсионном фонде, нужно ли подавать новое заявление и декларацию, а также возможно ли оформить помощь по новому месту жительства.
Что нужно сделать после переезда
Чтобы избежать проблем с субсидией, после смены места жительства пенсионеру следует:
- сообщить Пенсионному фонду о переезде;
- указать адрес фактического проживания;
- уточнить, нужно ли подавать новое заявление и декларацию;
- выяснить, как изменение состава домохозяйства повлияет на размер пособия;
- отдельно уточнить, что будет с субсидией, назначенной на жилье.
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