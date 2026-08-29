Доступное жилье становится еще менее доступным: как рост цен сказывается на ВПЛ

Во ІІ квартале 2026 года жилье в Украине было на 19,6% дороже, чем во ІІ квартале прошлого года. Только за три месяца цены выросли на 3,8%. Об этом пишет Глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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На первичном рынке жилье в годовом исчислении подорожало на 20,5%, на вторичном — на 19,3%.

Для сравнения годовая инфляция в июле составила 7,7%. Следовательно, цены на недвижимость растут гораздо быстрее, чем общий уровень потребительских цен.

Самое сложное — для людей, потерявших жилье из-за войны

Рост стоимости недвижимости особенно ощутим для людей, которые из-за войны потеряли собственный дом или были вынуждены переехать.

По данным Международной организации по миграции, по состоянию на июнь каждая пятая семья внутренне перемещенных лиц переехала в жилье более низкого качества. Еще 17% ВПЛ задерживают оплату аренды.

Это свидетельствует о том, что для многих переселенцев жилищный вопрос остается не только социальной, но и финансовой проблемой.

Часть ВПЛ не имеет доступа к своему жилью

По результатам опроса УВКБ ООН и Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, 57% ВПЛ сообщили, что их жилье полностью или частично разрушено или недоступно из-за временной оккупации.

В то же время, 56% опрошенных заявили о препятствиях в доступе к государственной компенсации.

В таких условиях государственная помощь с арендой может являться временным решением, но она не решает жилищную проблему в долгосрочной перспективе. Особенно для тех людей, чье жилье разрушено или остается на временно оккупированной территории.

Требуется программа доступного жилья

На фоне быстрого роста цен на недвижимость и складывающейся ситуации с жильем для переселенцев актуальным становится вопрос запуска масштабной государственной программы доступного жилья.

Речь идет о механизме, который должен дать людям реальную возможность приобрести жилье и строить будущее в Украине.

Проект концепции такой программы недавно обсудили с представителями Всемирного банка. Ее цель — создать долгосрочное решение для украинцев, которые из-за войны войны потеряли дом или не могут самостоятельно приобрести жилье на рыночных условиях.