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29 августа 2026, 9:01 Читати українською

В Украине появились две новые оборотные памятные монеты

Национальный банк Украины 28 августа 2026 ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты из тематической серии «Мы сильные. Мы вместе», посвященной единству Украины и ее регионам. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины 28 августа 2026 ввел в обращение две новые оборотные памятные монеты из тематической серии «Мы сильные.

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  • «Мы сильные. Мы вместе. Днепропетровская область»;
  • «Мы сильные. Мы вместе. Кировоградская область».

О дизайне

Монеты «Мы сильные. Мы вместе. Днепропетровская область» и «Мы сильные. Мы вместе. Кировоградская область» имеют номинал 10 гривен, изготовленные из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс обеих новых оборотных памятных монет идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Главным элементом реверса этих монет является стилизованная карта Украины с четко обозначенными административными границами и изображением территории регионов, которым они посвящены. В частности, на монете «Мы сильные. Мы вместе. Днепропетровская область» выделена Днепропетровская область, на монете «Мы сильные. Мы вместе. Кировоградская область» — Кировоградская область.

Дизайн реверса монет разработала Александра Кучинская, художник аверса и скульптор — Владимир Демьяненко.

Об обращении и реализации

Оборотные памятные монеты «Мы сильные. Мы вместе. Днепропетровская область» и «Мы сильные. Мы вместе. Кировоградская область» являются законными платежными средствами на территории Украины, принимаются всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины по всем видам платежей, а также для зачисления на счеты, вклады, вклады 10 гривен.

Национальный банк будет постепенно выдавать такие оборотные памятные монеты банкам и инкассаторским компаниям / компаниям по обработке наличных денег для дальнейшей их выдачи клиентам. От клиентов они будут приниматься по номиналу в 10 гривен.

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Постепенно в наличное обращение будет введено по два миллиона штук каждой из таких оборотных памятных монет.

Часть тиража этих монет сформирована в специально оформленных роликах. Каждый ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет, тираж каждого — 15 тыс. шт.

Приобрести ролики из 25 оборотных памятных монет «Мы сильные. Мы вместе. Днепропетровская область» и «Мы сильные. Мы вместе. Кировоградская область» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (список которых указан на странице Официального интернет-представительства Национального банка).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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