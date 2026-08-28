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28 августа 2026, 19:46 Читати українською

Президента олимпийского комитета Польши задержали из-за крипто-скандала

Президент Польского олимпийского комитета (PKOl) Радослав Пьесевич был задержан в четверг, 27 августа, в Варшаве сотрудниками Центрального бюро борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщает Gazeta Prawna.

Президент Польского олимпийского комитета (PKOl) Радослав Пьесевич был задержан в четверг, 27 августа, в Варшаве сотрудниками Центрального бюро борьбы с киберпреступностью.

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Задержание связано со следствием по криптовалютной бирже Zondacrypto. Правоохранители расследуют подозрения в мошенничестве в больших размерах и отмывании средств. Количество заявлений от потерпевших уже превысило 3,6 тысяч.

Пока не сообщается, какие процессуальные действия проведут с Пьесевичем и предъявит ли прокуратура ему обвинения.

Как PKOl оказался в деле Zondacrypto

Zondacrypto стала генеральным спонсором Польского олимпийского комитета 22 октября 2025 года. В тот момент компанию возглавлял Пшемислав Краль, который впоследствии оказался в центре расследования деятельности биржи. Стороны планировали долгосрочное партнерство, которое должно было охватить и польскую олимпийскую сборную.

В рамках соглашения штаб-квартиру PKOl переименовали в Zondacrypto Центр олимпийский PKOl, а на фасаде здания разместили рекламу биржи. Неоновую вывеску убрали только 30 апреля 2026, когда финансовые проблемы компании уже стали очевидными.

Партнерство предполагало также выплаты спортсменам. По результатам зимних Олимпийских игр им должны были начислять премии, часть которых планировали выплачивать токенами. Система вознаграждений распространялась не только на медалистов, но и на спортсменов, занявших четвертое-восьмое места.

Проблемы в бирже Zondacrypto начались в конце 2025 года, когда пользователи начали жаловаться на задержки вывода средств, а в апреле 2026 года платформа полностью заморозила выплаты и исчезла из сети.

В мае 2026 года эстонский регулятор аннулировал лицензию материнской компании BB Trade Estonia OÜ, после чего в Польше было открыто уголовное производство по мошенничеству. По оценкам, тысячи клиентов потеряли доступ к средствам на сумму не менее $95−96 млн.

На этом фоне столкнулся PKOl с задолженностью перед спортсменами и тренерами. Общая сумма составила 1,1 млн. злотых. Позже Пьесевич заявил, что долги удалось погасить за счет средств частных спонсоров.

Patek Philippe за 172 тысячи злотых

Но внимание журналистов привлекли часы Patek Philippe Calatrava стоимостью 40 тыс. евро, которые появились на руке Пьесевича.

По их данным, в ноябре 2025 года часы приобрел СЕО биржи Пшемислав Краль. Счет оформили по его имени и частному адресу. Через девять дней он встретился с Пьесевичем в отеле Монако. Журналисты утверждают, что после этой встречи часы оказались у президента PKOl.

Пьесевич отрицает такую версию. Он заявил, что приобрел часы у Краля за собственные средства и рассчитывался наличными частями. Обвинение в получении неправомерной выгоды президент PKOl называет частью кампании против него.

Журналисты также узнали о поездках, проживании в гостиницах и билетах на спортивные мероприятия, которыми, по их данным, пользовались Пьесевич и его близкие. Отдельно рассматривается возможное посредничество президента PKOl в контактах с чиновниками — председателем Управления защиты конкуренции и потребителей Томашем Хрестным и бывшим премьер-министром Матеушем Моравецким.

Хрестный и Моравецкий отрицают какое-либо вмешательство в деятельность Олимпийского комитета в пользу Zondacrypto.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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