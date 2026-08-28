Петиция о 4-дневной рабочей неделе без снижения зарплаты собрала почти 16 тыс. подписей

Петиция о введении четырехдневной рабочей недели собрала 15 812 подписей на сайте электронных петиций в Кабинет Министров. Для того чтобы петицию рассмотрело правительство, нужно набрать 25 тысяч голосов.

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Автор петиции Анна Павленко предлагает сократить продолжительность рабочей недели до 32 часов, сохранив при этом работникам полную заработную плату. Цель инициативы, как отмечено в тексте петиции, — повышение производительности труда, улучшение ментального и физического здоровья граждан и адаптация украинского рынка труда к современным европейским стандартам.

Для реализации этой идеи автор призывает правительство инициировать изменения в Кодекс законов о труде Украины.

Как предлагают ввести новые правила

Петиция содержит два конкретных требования.

Во-первых, инициировать обязательные для всех форм собственности изменения в Кодекс законов о труде, которые установят четкую норму рабочего времени: не более 4 рабочих дней (32 часа) в неделю с обязательным сохранением полного размера зарплаты и права на надлежащие отпуска.

Во-вторых, ввести обязательный государственный пилотный проект с четким перечнем отраслей, бюджетных учреждений и частных предприятий, для которых переход на новый график станет обязательным на первом этапе реформы. Только после этого автор предлагает масштабировать инициативу на всю страну.

Какими аргументами обосновывают реформу

Автор петиции приводит несколько аргументов в пользу сокращения рабочей недели. Один из главных — критическое истощение психики украинцев в условиях войны. По мнению автора, психика граждан уже долгое время находится под колоссальным давлением из-за воздушных тревог, обстрелов и хронического стресса, а работа 5−6 дней в неделю в таких условиях лишь усугубляет риски депрессии и психологического выгорания.

Также в петиции приводятся результаты международных экспериментов, в частности, в Великобритании, Ирландии, Испании и Исландии, которые показали рост производительности труда на 15−35% при четырехдневной рабочей неделе.

По словам автора петиции, для государства это означает существенную экономию средств, которые раньше тратились на оплату периодов нетрудоспособности и поиск временной замены работникам.

Напомним

Как сообщал Минфин, во время военного положения работодатель может уменьшить работнику должностной оклад, даже если продолжительность рабочего дня остается неизменной.

В обычных условиях изменение оклада в сторону ухудшения является изменением существенных условий труда. По статье 32 КЗоТ работника нужно было предупредить о такой смене не менее чем за два месяца. Аналогичное требование содержит статья 103 КЗоТ по поводу сообщения об ухудшении условий оплаты труда. Во время военного положения действует другой порядок.