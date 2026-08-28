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28 августа 2026, 11:59 Читати українською

Долг Украины превысил 9,5 трлн грн: что происходит со ставкой и выплатами

По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9572,19 млрд грн. По данным Министерства финансов, средневзвешенная ставка государственного долга снизилась до 4,40%, а средний срок до погашения составляет 13,06 года.

По состоянию на 31 июля 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9572,19 млрд грн.

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По сравнению с концом июня общий объем долга увеличился на 81,31 млрд. грн., на 2,56 млрд. дол. США и 1,19 млрд евро. С начала года, то есть с 31 декабря 2025 года, прирост составил 529,51 млрд грн, 0,85 млрд дол. США и 5,31 млрд. евро.

Что изменилось в июле

По состоянию на конец июля долг состоял из следующих частей:

  • государственный внешний долг — 7 299,96 млрд грн, или 76,26%;
  • государственный внутренний долг — 2 011,10 млрд грн, или 21,01%;
  • гарантированный государством долг — 261,13 млрд грн, или 2,73%.

Рост в июле связан, в частности, с поступлением финансирования от МВФ — портфель обязательств увеличился на 24,3 млрд грн, по линии МБРР — на 18,6 млрд грн. Еще 31,58 млрд грн прибавилось за счет размещения ОВГЗ.

При этом гарантированный государством долг продолжает сокращаться. За семь месяцев он снизился с 276,68 млрд грн до 261,13 млрд грн, то есть на 15,55 млрд грн, или 5,6%. Его доля в общем долге снизилась с 3,06% до 2,73%.

Около 64,4% долгового портфеля приходится на льготные ссуды международных финансовых организаций и правительств иностранных государств. Крупнейшим кредитором является Европейский Союз — 3 718,08 млрд грн, или 38,8% общего долга.

Ставка и сроки

Средневзвешенная ставка государственного долга на конец июля составила 4,40%. В январе она была 4,51%, а в июле 2025 года — 4,91%.

Средневзвешенный срок до погашения составляет 13,06 года против 13,39 года в январе 2026-го и 12,39 года в июле 2025-го.

В июле Минфин провел 13 аукционов по размещению ОВГЗ и один switch-аукцион. В государственный бюджет привлекли 56,14 млрд грн в эквиваленте. По результатам аукциона по обмену объем удовлетворенных заявок составил 15,2 млрд. грн. по номинальной стоимости.

Структура кредиторов

В валютной структуре долга наибольшая доля приходилась на

  • евро — 44,67%
  • доллар США — 23,08%
  • гривну — 20,14%
  • СДР (расчетная единица МВФ) — 9,03%.

На фунт стерлингов, канадский доллар и японскую иену вместе приходилось 3,07%.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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