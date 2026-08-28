Правительство одобрило первую в истории Украины Стратегию борьбы с игровой зависимостью

Игровая зависимость давно перестала быть только личной проблемой, потому что превратилась в огромный кризис. Чтобы системно преодолеть этот вызов, правительство приняло отдельным распоряжением Стратегию по борьбе с игровой зависимостью и план ее реализации до 2029 года. Об этом сообщает Минцифра.

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Реформа сферы азартных игр уже принесла важные изменения: в Украине ввели принципы ответственной игры, механизмы самоограничения, ужесточили требования к легальному бизнесу, ограничили рекламу и активизировали борьбу с нелегальным рынком.

Что предполагает новая Стратегия

Новая Стратегия предлагает более масштабный подход: она впервые объединяет усилия разных сфер — от здравоохранения и образования до социальной защиты и правоохранительной системы. Ее реализация подразумевает постоянное взаимодействие десятков государственных институций.

Среди главных направлений работы:

масштабные информационные кампании и уроки в школах о рисках азартных игр;

скрининги на риски развития зависимости и другие инструменты раннего обнаружения;

больше возможностей получить лечение, психологическую помощь и реабилитацию;

отдельные программы для военных и ветеранов;

системная блокировка нелегальных сайтов и рекламы, а также борьба с преступностью в сфере игорного бизнеса.

«Долгое время игровую зависимость воспринимали как личную проблему человека. Но его последствия значительно шире — разрушенные семьи, финансовые трудности, потеря работы, проблемы с психическим здоровьем, а в условиях войны еще и риски для национальной безопасности», — отметила заместитель Министра цифровой трансформации Украины Наталья Деникеева.

За реализацию Стратегии будут отвечать около 40 органов, которые будут работать по единому плану — в частности, Минцифра, Минздрав, МОН, Минобороны, Минветеранов, Минсоцполитики, БЭБ, СБУ, Национальная полиция, PlayCity и другие.

Таким образом, впервые борьба с игровой зависимостью становится общей ответственностью всего государства — от профилактики до лечения, социальной поддержки и противодействия нелегальному рынку.

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