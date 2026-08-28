Верховный Суд объяснил, когда бизнес может работать без кассового аппарата

Верховный Суд рассмотрел несколько дел и сформировал четкие правила: в отдельных ситуациях бизнес не обязан применять кассовый аппарат (регистратор расчетных операций, РРО), и это не считается нарушением. Речь идет о расчетах в онлайн-гемблинге, интернет-торговле с полной оплатой после доставки товара и акционных скидках. Об этом сообщает LIGA ZAKON

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Три ситуации, когда РРО не требуется

Первое касается онлайн-казино. Налоговая пыталась доказать, что продажа игрокам игровых фишек и выплата выигрышей — это расчетные операции, за которые нужно пробивать чек. Верховный Суд не согласился сразу по трем причинам: игровая фишка не является товаром в понимании налогового законодательства, деньги просто переходят на счет клиента (это не продажа и не услуга), а сама деятельность без физической точки продаж не приравнивается к кассе, если все расчеты проходят безналично через лицензированные сервисы переводов.

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Вторая ситуация касается интернет-магазинов, продающих товар наложенным платежом. То есть покупатель сначала вносит деньги небанковской финансовой компании, а та уже переводит их продавцу. Суд признал: для продавца такие средства остаются безналичными, а сам факт, что деньги пришли от финучреждения, еще не доказывает нарушения — доказать это должна именно налоговая, а не бизнес.

Третья ситуация касается скидок, когда цену основного товара уменьшают на стоимость подарка или сопутствующего продукта. Если нет доказательств, что покупатель действительно заплатил больше, чем указано в чеке, нарушения нет.

Кроме этого, суд ограничил и саму возможность проверять бизнес «на всякий случай». Данные кассового аппарата сами по себе — это лишь налоговая информация, а не готовое доказательство нарушения. А публикация в СМИ или интернете не дает налоговой права сразу прийти с проверкой: основанием она становится только тогда, когда эту информацию официально рассмотрел и передал государственный орган или орган местного самоуправления.

Таким образом, суд последовательно переводит обязанность доказывать нарушения на налоговую и отказывается толковать пробелы в законодательстве в ущерб бизнесу.

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