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28 августа 2026, 11:02 Читати українською

«Вы военнообязанные»: почему женщины оспаривают записи ТЦК в судах

Цифровизация военного учета сделала видимой проблему, с которой годы сталкиваются женщины без медицинского и фармацевтического образования. В «Резерве+» они находят статус военнообязанных, хотя не подавали заявлений о взятии на учет и не проходили ВЛК. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Цифровизация военного учета сделала видимой проблему, с которой годы сталкиваются женщины без медицинского и фармацевтического образования.

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В некоторых случаях записи в реестре «Оберіг» датируются 2005−2010 годами. ТЦК объясняют их старыми правилами военного учета, утратой или уничтожением бумажных архивов. Однако суды в ряде дел пришли к выводу: сама электронная запись не доказывает, что женщину в свое время приняли на учет законно.

Кого могут взять на учет

По части 11 статьи 1 Закона № 2232-XII женщины с медицинским или фармацевтическим образованием подлежат обязательному военному учету при условии пригодности к службе. Для женщин с другими специальностями действует другое правило: если образование родственно соответствующей военно-учетной специальности, стать на учет они могут добровольно.

В судебных делах, описанных изданием, ТЦК затруднились подтвердить законность первичной постановки женщин на учет.

  1. Дело № 520/5823/26. Истецка имела диплом техника-технолога, а также образование по специальности «Маркетинг». Суд установил, что эти специальности не входили в перечень, действовавший в 2007 году, а заявления о добровольной постановке на учет и прохождении ВЛК не было. ТЦК обязали исключить ее из военного учета и внести изменения в «Оберіг».
  2. Дело № 520/13247/26. У женщины у «Резерв+» был статус военнообязанной и информация о розыске. Она также имела образование маркетолога. Суд отметил, что по такой специальности взятие женщины на учет возможно только по ее желанию, доказательства которого ТЦК не предоставили.
  3. Дело № 520/2394/26. У женщины не было медицинского или фармацевтического образования и не становилось на учет добровольно. Суд признал действия ТЦК противоправными, отметив, что именно орган власти должен доказать законность своего решения в соответствии со статьей 77 КАС Украины.

Что делать с ошибочной записью

ТЦК часто ссылаются на часть 6 статьи 37 Закона № 2232-XII, где нет отдельного основания для исключения «ошибочно взятой на учет женщины». Суды, однако, рассматривают это иначе: эта норма касается случаев, когда человека первоначально законно приняли на военный учет. Если же первоначальная постановка была незаконной, то орган власти должен устранить ее последствия.

Общего автоматического механизма очистки «Оберіг» от таких записей пока нет. Законопроекты № 15116 и № 15116−1 предлагали урегулировать процедуру, но окончательного законодательного решения проблема пока не получила.

Женщинам, обнаружившим сомнительный статус в «Резерв+», издание советует сначала получить документы по поводу постановки на учет. Следует подать в ТЦК письменное обращение, выяснить дату и причину внесения информации, а также сохранить ответ учреждения. Если подтверждений законности учета нет, следующим шагом может стать обращение в административный суд.

Для работодателей проблема также имеет практическое значение: предприятие должно учитывать статус работницы в военном учете, но электронная запись сама по себе не устраняет вопрос о законности его появления. Поэтому в спорных случаях кадровая служба должна иметь документальное подтверждение позиции ТЦК и актуального статуса работницы.

Напомним

Как сообщал Минфин, Европейский Союз официально разъяснил: новое требование для заявителей на временную защиту касается не только мужчин. Еврокомиссар Магнус Бруннер подтвердил, что правило гендерно-нейтрально, поэтому при определенных условиях документы, подтверждающие законность выезда из Украины, могут спросить и у женщин.

При этом пребывание на военном учете само по себе не означает запрета на выезд и не приравнивается к уклонению от мобилизации.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
BigBend
BigBend
28 августа 2026, 12:13
#
Ой як же сильним і незалежним жінкам не хочеться рівних з чоловіками обов’язків.
+
+15
ValNa82
ValNa82
28 августа 2026, 12:17
#
Диму без вогню не буває…прощупують почву.
скоро почнуть бусіфікувати…
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