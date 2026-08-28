НБУ официально сообщил свою позицию по делу Сенс Банка

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

НБУ поддерживает действия независимых антикоррупционных органов и заинтересован в полном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела. Регулятор отмечает: необходимым условием этого является максимальная открытость сторон в рамках закона и без ущерба для досудебного расследования.

Что показал отчет о надзоре за банком

Полномочия в сфере лицензирования, надзора и финансового мониторинга реализует Комитет по надзору и регулированию деятельности банков — коллегиальный орган НБУ, действующий в пределах полномочий, делегированных ему Правлением по закону. Заслушав подробный отчет Комитета, Правление подтвердило: имеющиеся материалы свидетельствуют, что НБУ последовательно осуществлял надзорные и регуляторные мероприятия и реагировал на новые обстоятельства, обнародованные правоохранительными органами.

Объем надзорной работы за этот период:

с конца 2022 по 2026 год Комитет принял более 100 решений по Сенс Банку;

по результатам надзорных действий направлено 21 сообщение правоохранительным органам, ГНС и Госфинмониторингу;

проведены три инспекционные проверки соблюдения банковского законодательства;

проведено шесть проверок в сфере финансового мониторинга;

проведены три проверки соблюдения санкционного и валютного законодательства.

В ходе проверки, завершенной в апреле 2025 года, НБУ обнаружил значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных протоколов коллегиальных органов банка и проинформировал об этом правоохранительные органы. Анализ этих материалов продолжается, а Министерство юстиции также использует их для подготовки позиции Украины в международном арбитраже — деле, которое инициировали бывшие подсанкционные собственники банка.

Читайте также: НБУ проверит Сенс Банк на возможное вмешательство в систему во время внесения залога за Галущенко

Что НБУ требует от правительства

НБУ сообщил, что будет инициировать рассмотрение вопросов по Сенс Банку на ближайшем заседании Совета по финансовой стабильности. От правительства, как главного акционера банка, регулятор ожидает немедленного доформирования наблюдательного совета Сенс Банка и отстранения от работы работников, фигурирующих в обнародованной НАБУ информации.

НБУ заявил об открытости к парламентскому контролю, предметной критике и проверке собственных действий.

В то же время регулятор подчеркнул, что решения НБУ не могут быть реакцией на политическое давление или неподтверждены персональные обвинения, а должны основываться исключительно на проверенных фактах и законодательной логике. Публичные намеки на возможность единоличного влияния и попытки персонализировать ответственность за действия по Сенс Банку, по словам НБУ, опровергли все члены Комитета.

Дополнительно