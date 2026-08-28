НБУ официально сообщил свою позицию по делу Сенс Банка

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2026, 10:02 Читати українською

НБУ официально сообщил свою позицию по делу Сенс Банка

Правление Национального банка рассмотрело отчет Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков по надзорным действиям регулятора по отношению к Сенс Банку в период 2022—2026 годов и обнародовало официальную позицию .

Правление Национального банка рассмотрело отчет Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков по надзорным действиям регулятора по отношению к Сенс Банку в период 2022—2026 годов и обнародовало официальную позицию .► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новостиНБУ поддерживает действия независимых антикоррупционных органов и заинтересован в полном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

НБУ поддерживает действия независимых антикоррупционных органов и заинтересован в полном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела. Регулятор отмечает: необходимым условием этого является максимальная открытость сторон в рамках закона и без ущерба для досудебного расследования.

Что показал отчет о надзоре за банком

Полномочия в сфере лицензирования, надзора и финансового мониторинга реализует Комитет по надзору и регулированию деятельности банков — коллегиальный орган НБУ, действующий в пределах полномочий, делегированных ему Правлением по закону. Заслушав подробный отчет Комитета, Правление подтвердило: имеющиеся материалы свидетельствуют, что НБУ последовательно осуществлял надзорные и регуляторные мероприятия и реагировал на новые обстоятельства, обнародованные правоохранительными органами.

Объем надзорной работы за этот период:

  • с конца 2022 по 2026 год Комитет принял более 100 решений по Сенс Банку;
  • по результатам надзорных действий направлено 21 сообщение правоохранительным органам, ГНС и Госфинмониторингу;
  • проведены три инспекционные проверки соблюдения банковского законодательства;
  • проведено шесть проверок в сфере финансового мониторинга;
  • проведены три проверки соблюдения санкционного и валютного законодательства.

В ходе проверки, завершенной в апреле 2025 года, НБУ обнаружил значительный массив ранее неизвестных конфиденциальных протоколов коллегиальных органов банка и проинформировал об этом правоохранительные органы. Анализ этих материалов продолжается, а Министерство юстиции также использует их для подготовки позиции Украины в международном арбитраже — деле, которое инициировали бывшие подсанкционные собственники банка.

Читайте также: НБУ проверит Сенс Банк на возможное вмешательство в систему во время внесения залога за Галущенко

Что НБУ требует от правительства

НБУ сообщил, что будет инициировать рассмотрение вопросов по Сенс Банку на ближайшем заседании Совета по финансовой стабильности. От правительства, как главного акционера банка, регулятор ожидает немедленного доформирования наблюдательного совета Сенс Банка и отстранения от работы работников, фигурирующих в обнародованной НАБУ информации.

НБУ заявил об открытости к парламентскому контролю, предметной критике и проверке собственных действий.

В то же время регулятор подчеркнул, что решения НБУ не могут быть реакцией на политическое давление или неподтверждены персональные обвинения, а должны основываться исключительно на проверенных фактах и законодательной логике. Публичные намеки на возможность единоличного влияния и попытки персонализировать ответственность за действия по Сенс Банку, по словам НБУ, опровергли все члены Комитета.

Дополнительно

Как сообщает депутат В Р Ольга Василевская-Смаглюк, вчера стало известно, что членом наблюдательного совета Сенс Банка от Кабмина назначена Наталья Дегтярева. И что относительно этого человека «есть вопросы».

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами