Топ-7 очевидных и не очень психологических ошибок инвестора, доказанные наукой

Стремясь к финансовому благополучию, миллионы людей по всему миру ищут пути экономии для того, чтобы обеспечить себе пассивный доход. В то же время результаты не всегда оказываются положительными, и отчасти это происходит не из-за объективных факторов, а наших собственных психологических особенностей. «Минфин» решил разобраться, что наука говорит о сложной психологии инвестора и как актуальные исследования помогают избежать ошибок.

Хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам?

Выбирая направление для инвестиций, многие не просто переоценивают значение собственных решений, но и воспринимают их, как дополнительную ценность. Проведенное на базе Цюрихского университета исследование продемонстрировало существование «премии за контроль».

В серии лабораторных и финансовых экспериментов участники систематически отказывались делегировать решение другим людям (даже когда делегирование гарантировало более высокую прибыль). Участники были готовы потерять в среднем 16,7% своего потенциального дохода лишь для того, чтобы сохранить право решать самостоятельно.

О схожих результатах заявляла и группа американских ученых. Согласно их работе, инвесторы отказываются от услуг управляемых фондов или финансовых советников, потому что переоценивают свои шансы на успех, по сравнению с другими, только за счет того, что они «держат руль». Эксперименты продемонстрировали, что люди отказываются передавать полномочия партнерам с объективно более высокой экспертизой. Участники исследований систематически оценивали свои шансы на успешный результат на 8−15% выше, чем они оказывались на самом деле.

В Украине эксперты на практике также подмечают такую особенность. «В наших украинских реалиях эта проблема обострена годами хронической турбулентности: инфляция, девальвации, пандемия, война и, собственно, историческое недоверие к цивилизованным финансовым институтам. Это все сформировало у украинцев стремление „брать все в собственные руки“. Возможно, это даже наша национальная черта. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо — сделай сам. Поэтому розничный инвестор часто пытается быть и трейдером, и аналитиком, и кризисным менеджером для собственных сбережений», — отмечает коммерческий директор S1 REIT Виктор Бойчук.

Мы помним себя лучшими

Казалось бы, если инвестор допустит ошибку или, тем более, несколько ошибок, он сделает выводы и в дальнейшем будет менее самоуверенным. Как бы ни так!

Взглянем на исследования макроэкономиста Бруно Биаиса и эксперта по поведенческим финансам Мартина Вебера. Они собрали группу из 67 студентов и попросили сделать прогнозы экономических показателей и рыночной волатильности. Через некоторое время, когда реальные результаты стали известны, их сообщили студентам и попросили напомнить, какие прогнозы они делали. Как оказалось, студенты систематически искажали свои воспоминания, подгоняли свои прошлые догадки под уже известные факты.

Подобным образом, когда мы видим, что определенные акции выросли или упали, мы можем вспомнить, что именно такое будущее им предсказывали. Хотя на самом деле этого никогда не было.

А как насчет профессионалов? Оказывается, они тоже подвержены синдрому «я ведь так и думал». Исследователи опросили высокооплачиваемых трейдеров и финансовых аналитиков. Их попросили дать расчеты по экономическим показателям. А когда пришла пора сверить прогнозы, многие из них уверяли, что давали лучшие прогнозы, чем было на самом деле. Что интересно, трейдеры, память которых наиболее существенно «переписывала» прогнозы, имели худшие показатели в работе.

Поскольку же как профессиональные, так и частные инвесторы склонны приписывать свои прогнозы, они не учатся на ошибках и остаются уверенными в гениальности собственных решений. Иногда даже «минусы» на счетах не доказывают им обратного.

Активность сжигает деньги

Многие инвесторы любят не только самостоятельно принимать все решения, но и активно торговать на рынке. В теории выглядит неплохо: актив подорожал — продал и зафиксировал прибыль, подешевел — докупил. Однако ученые уверены, что это плохая стратегия.

Одно из самых фундаментальных исследований на эту тему состоялось еще несколько десятилетий назад. Тогда калифорнийские экономисты Брэд Барбер и Терренс Один проанализировали торговлю 66 тыс. брокерских счетов частных инвесторов в течение 6 лет.

Как оказалось, инвесторы с самым высоким уровнем оборачиваемости портфеля (то есть чаще покупали и продавали) получали чистую доходность на 5,5% в год ниже, чем рыночный индекс S&P 500, и на 6,2% ниже, чем пассивные инвесторы, которые придерживались стратегии «купил и держи».

Относительно небольшое отставание от пассивных инвесторов объясняется небольшой долей успешных торговцев. Большинство же вообще теряют деньги. Это доказал анализ данных всех индивидуальных инвесторов Фондовой биржи Тайваня с 1995 по 1999 гг. Как выяснилось, более 85% активных частных трейдеров систематически теряли деньги. Совокупные убытки розничных инвесторов от чрезмерной торговли, комиссий и спредов составили эквивалент 2,2% всего ВВП страны за год.

Эмоции — тайный враг

Пожалуй, все понимают, что инвестировать нужно с «холодным расчетом». Но понимать — это одно, а действовать, согласно очевидным правилам, — совсем другое.

Еще в 80-х годах американские пионеры исследования поведенческих финансов Херш Шефрин и Меир Статман отметили, что инвесторы принимают решение не на основе анализа, а под влиянием собственных эмоций. Продажа прибыльной акции дарит им всплеск гордости, поэтому, чтобы получить это чувство, они могут продать актив слишком рано. Зато продажа убыточной акции заставляет почувствовать боль и стыд, как следствие, инвесторы могут годами держать «токсичные» активы, лишь бы не фиксировать свое эмоциональное состояние.

Но не только торговля влияет на эмоции, но и наоборот, от текущего состояния человека зависит его торговля. В начале нулевых команда исследователей из Гарварда и Еля искусственно вызывала у испытуемых различные эмоции с помощью просмотра фильмов. После этого им предлагали принимать финансовые решения. Оказалось, что уныние заставляет людей переплачивать за активы и сбрасывать имеющиеся за бесценок, поскольку мозг стремится получить новые эмоции и изменить свое текущее состояние.

«Выработать иммунитет и полностью избавиться от эмоций в инвестировании невозможно. Да и не нужно. Нужно знать свои особенности, характер и склонности и, основываясь на этом, выстроить систему, которая не позволит страху, панике или эйфории превращаться в молниеносное финансовое решение в моменте», — советует Виктор Бойчук.

Деньги имеют разную ценность?

Все деньги, которые лежат в вашем кармане или на карте, имеют одинаковую ценность. Кажется, это утверждение очевидное и не требует доказывания. Но не для нашего мозга. Как отмечал Нобелевский лауреат Ричард Талер, люди легкомысленно рискуют «легкими деньгами». К ним мы относим, например, дивиденды, заработки с роста активов или случайных подработок.

Восприятие этих денег, как «бонусных», способствует как эмоциональным покупкам в магазинах, так и непродуманным инвестициям. В какой-то степени людям этих денег не жалко. Зато к основным заработкам они относятся гораздо более серьезно и ответственно.

Группа исследователей проверила эту теорию экспериментально. Они давали людям чек на $50, но части сообщали, что это бонус, а другим, мол, возвращают часть переплаченных налогов. Как оказалось, первая группа гораздо легче тратила эти деньги.

Так будет всегда

Наш мозг подсознательно рисует прямую линию из прошлого в будущее. Например, если вчера было жарко, то, еще не проверив прогноз погоды, мы будем считать, что сегодня будет так же. При этом из опыта знаем, что погода постоянно меняется, но все равно ожидаем того, что было.

Как отмечают исследователи из Гарвардского университета, если акции или криптовалюта растут долго, инвестор искренне верит, что так будет годами. Если же рынок обвалился, возникает паника, что экономика никогда не восстановится.

При этом эта ловушка действует далеко не только на новичков. Ученые прорабатывали данные самых регулярных опросов инвесторов и именно там обнаружили соответствующую закономерность.

Стоит ли доверять ИИ

Большинство людей все больше доверяют в повседневных делах искусственному интеллекту. Поэтому возникает, казалось бы, логическое мнение, что если наш мозг несовершенен, то следует отдать управление деньгами ИИ.

Собственно, технологии начали использоваться на рынке задолго до разработок ИИ, в частности, автономные алгоритмы стали популярными в 2000-х годах. Эти системы работали по четким правилам — как реагировать на те или иные события на рынке. Такие механизмы действительно устраняли эмоциональную составляющую торговли, что часто приносило положительные результаты. В то же время, по исследованию, которое провел индийский регулятор фондового рынка SEBI, более 93% розничных трейдеров, которые использовали автоматизированные или полуавтоматические алгоритмы для торговли деривативами, несли систематические убытки.

Дело в том, что алгоритмы снимали психологический барьер, вызывая чрезмерную торговлю, как следствие, прибыль «съедали» комиссии и волатильность.

Особенности работы ИИ с деньгами только начинают изучаться учеными, но предварительные результаты уже есть. Некоторые исследования показывают, что устранение с помощью машин эмоциональной составляющей действительно повышает эффективность торговли.

В то же время ловушка здесь тоже есть. По словам профессора финансов Брайана Веллера, искусственный интеллект мгновенно реагирует на публичные новости, но он не способен проводить глубокий качественный анализ бизнеса «на земле».

Также главный финансовый регулятор Европейского Союза (ESMA) проанализировал реальную прибыльность инвестиционных фондов, которые полностью управляют искусственным интеллектом. Как следствие, они не продемонстрировали существенно более высокую или стабильную доходность, по сравнению с фондами, которыми управляют люди. К тому же во время резких изменений рыночных циклов они вовремя не распознавали разворот макроэкономики, требующий «качественного», а не чисто «количественного» анализа.

Поэтому ИИ пока следует использовать как вспомогательный инструмент, а не полностью ему доверяться. Как отмечает Виктор Бойчук, человеческое несовершенство имеет свое неоспоримое преимущество, которое не способно заменить ИИ — интуицию, сложившуюся на опыте. «Благодаря „наглядности“ и экспертизе у опытного инвестора развивается сильное внутреннее чувство. Это не магия или мистика, а способность мозга мгновенно распознавать знакомые сценарии и замечать сигналы еще до того, как их сознательно рационализирует разум. К такому ощущению следует прислушиваться и доверять себе, но с важным условием: сразу задавать вопросы — есть ли подтверждающие факты», — объясняет он.

Так что делать

Конечно, мы не можем изменить свою психологию и исключить ее из процесса принятия решений. Но важно знать, в чем могут заключаться ловушки и подготовиться к ним.

По словам коммерческого директора S1 REIT, главное правило противодействия психологическим ловушкам — не принимать важные решения на волне эмоций. Если рынок стремительно падает или, наоборот, все вокруг говорят об активе, который безумно дорожает, эксперт советует дать себе хотя бы сутки перед сделкой. Это позволит приглушить панику или синдром упущенной выгоды (FOMO) и здраво оценить факты. «Чтобы не действовать хаотично в моменты турбулентности, заранее прописывайте логику инвестиции: почему вы покупаете актив, на какой срок, какой риск готовы принять и как будете выходить. Тогда вам не придется придумывать решение заново — достаточно будет просто свериться со своим первоначальным планом», — подчеркивает Виктор Бойчук.

Кроме того, специалист рекомендует создавать сознательную паузу между получением новостей и финансовым действием. По его словам, постоянное наблюдение за котировками лишь усиливает ложное ощущение, что реагировать надо на все. Но долгосрочному инвестору лучше иметь определенный график пересмотра портфеля (хотя активная торговля отдельными акциями иногда действительно требует скорости).

«Перед каждой внушительной операцией используйте собственный чек-лист. Спросите себя: я действую по плану или из-за страха? Продаю потому, что актив стал хуже, или просто паникую от падения цены? Такие вопросы не выключат ваши эмоции полностью, но станут отличным инструментом, чтобы сделать дабл-чек самому себе», — отмечает эксперт.