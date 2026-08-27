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27 августа 2026, 19:38 Читати українською

россия сознательно ослабляет рубль, чтобы наполнить бюджет

Обычно правительства стремятся иметь сильную национальную валюту. Но для российских властей крепкий рубль превратился из признака стабильности в бюджетную проблему. Об этом пишет The Economist .

Обычно правительства стремятся иметь сильную национальную валюту.

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В начале августа Министерство финансов России объявило, что увеличит ежедневную покупку иностранной валюты и золота с 5,4 млрд до 6,5 млрд рублей, то есть примерно на 20%. Следствие не заставило себя долго ждать: курс изменился примерно с 80 до 85 рублей за доллар, опустившись до самого низкого уровня с марта.

Почему Кремлю выгоден более слабый рубль

Сильная валюта удешевляет импорт, сдерживает инфляцию и уменьшает потребность в высоких процентных ставках. Но она в то же время сокращает рублевые доходы российских экспортеров, продающих нефть и газ за доллары. Вместе с тем нефтегазовый сектор обеспечивает около 20% поступлений федерального бюджета.

В первой половине 2026 года средний курс составлял 77 рублей за доллар, тогда как бюджет рассчитывали исходя из курса 92. Из-за этой разницы валютные доходы после перевода в рубли оказались значительно меньше, чем ожидали власти.

Война в Персидском заливе подняла цены на нефть. Средняя цена, используемая российским правительством для налоговых расчетов, составляла $68 за баррель против заложенных в бюджете $59. Но даже это не спасло поступление: доходы от нефти и газа сократились на 23% по сравнению с прошлым годом — до 3,7 трлн рублей.

Дефицит бюджета уже превысил годовой план

За первое полугодие дефицит бюджета составил 5,7 трлн рублей, или 2,5% годового ВВП. Это значительно больше запланированных на весь год 3,8 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Дальнейшее укрепление рубля лишь усугубило бы эту дыру, поэтому власть сознательно пошла на его ослабление.

Параллельно Кремль ищет деньги и другими способами. Госдума разрешила Минфину россии превышать установленный предел заимствований без дополнительного согласования, а российских предпринимателей заставляют вносить «добровольные» взносы в бюджет, в том числе на финансирование войны против Украины. С начала года бизнес уже перечислил на «потребности СВО» 384 миллиарда рублей.

Более слабый рубль может временно облегчить бюджетные проблемы, но счет впоследствии получат обычные граждане — из-за более дорогого импорта, более высокой инфляции и падения реальных доходов. В июне инфляция уже ускорилась до 6%, в том числе из-за дефицита бензина после украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Ослабление рубля только усугубит это давление.

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Источник: Минфин
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