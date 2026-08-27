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27 августа 2026, 14:32 Читати українською

Фонд госимущества назвал проблемы, тормозящие продажу подсанкционного имущества

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) назвал законодательные препятствия, усложняющие продажу активов, взимаемых в доход государства у подсанкционных лиц. Об этом сообщает депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) назвал законодательные препятствия, усложняющие продажу активов, взимаемых в доход государства у подсанкционных лиц.

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Главные препятствия

Одна из проблем касается земельных участков.

Дело в том, что действующая редакция Земельного кодекса не позволяет зарегистрировать за государством право собственности на землю, взысканную в соответствии с Законом «О санкциях». Без такой регистрации ФГИ не может начать дальнейшую реализацию этих активов.

Другая проблема связана с имуществом, имеющим таможенный статус «иностранных товаров». Отсутствие четкого регулирования его таможенного оформления и уплаты соответствующих платежей усложняет продажу таких активов и делает их менее привлекательными для потенциальных покупателей.

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Перспективы решения

Решить указанные вопросы должны два законопроекта, которые уже зарегистрированы в Верховной Раде:

  1. Законопроект № 14241 предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов по управлению активами, взимаемыми в доход государства.
  2. Законопроект № 14281 направлен на устранение таможенных препятствий — он должен урегулировать порядок обращения со взысканными активами со статусом иностранных товаров, уплату таможенных платежей и проведение соответствующих таможенных процедур.

Напомним

Как сообщал Минфин, Фонд государственного имущества Украины приступил к аудиту складских помещений государственных предприятий, чтобы определить площади, которые можно будет передать в пользование компаниям, пострадавшим в результате российских обстрелов.

Параллельно Фонд госимущества прорабатывает юридический механизм передачи таких помещений в бизнес.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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