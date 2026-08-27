Укрпочта создала службу авиабезопасности для ускорения международной доставки посылок

Укрпочта создала собственную службу авиабезопасности, которая должна ускорить проверку международных отправлений в аэропортах и на границе. Об этом сообщает гендиректор компании Игорь Смилянский.

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Зачем Укрпочте новая служба

Укрпочта использует 159 авиамаршрутов и осуществляет международный почтовый обмен с 230 странами мира. Основные почтовые потоки проходят через авиахабы Лондона, Франкфурта, Варшавы, Риги и Кишинева, а в качестве резервных направлений компания использует Прагу, Амстердам, Бухарест и Братиславу.

По данным Укрпочты, более 90% посылок обрабатывают и выпускают за границу максимум за 24 часа.

Однако весь процесс могут задержать даже несколько отправлений, требующих дополнительной проверки.

«Очень досадно, когда из-за вопросов до 1−5 посылок в аэропорту или на границе останавливается целая 20-тонная фура, а тысячи посылок задерживаются на 1−2 дня из-за проверки на опасные грузы», — рассказал Смелянский.

Такие задержки оказывают непосредственное влияние на предпринимателей, которые продают украинские товары за границу. От скорости доставки зависят отношения с покупателями, рейтинг магазина на маркетплейсе, количество повторных заказов и конкурентоспособность товаров на международных рынках.

Что изменится в проверке посылок

Сотрудники новой службы уже прошли специальное обучение с участием экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Они овладели международными методиками формирования риск-профилей и выявления опасных и запрещенных вложений. Особое внимание будет уделено рискам попадания в отправление оружия, запрещенных веществ или взрывоопасных предметов. Служба авиабезопасности будет работать совместно с Государственной таможенной службой, не подменяя ее функции.

Компания планирует инвестировать в современные рентгеновские системы, рентгенотелевизионные интроскопы, оборудование для автоматизированных сортировочных хабов и технологии на основе искусственного интеллекта для анализа риск-профилей.

По словам Смилянского, цель Укрпочты — сделать контроль безопасности жестким, но незаметным для клиентов.

Компания также готовит отдельные упрощенные условия для постоянных и проверенных клиентов.

Напомним

Как сообщал Минфин, в феврале 2026 года Укрпочта ввела новые правила международной доставки: теперь все международные посылки, которые не были получены адресатом за рубежом, возвращаются отправителю в Украину бесплатно.

Раньше же обратная логистика могла стоить экспортеру в среднем $30−100 в зависимости от веса и страны назначения.