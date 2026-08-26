Пенсии будут считать по-новому: в Пенсионном фонде сообщили о важных изменениях

Украинцам утвердили новые показатели средней зарплаты, от которых зависит расчет пенсий. Данные касаются второго квартала 2026 года и самый высокий показатель за этот период зафиксировали в июне. О новых размерах средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, сообщил Пенсионный фонд Украины.
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Какую среднюю зарплату учтут при расчете пенсии
Новые показатели ПФУ утвердило 20 августа 2026 года. Они касаются апреля, мая и июня.
Размеры средней заработной платы составляют:
- за апрель 2026 года — 25 001 гривна 55 копеек;
- за май 2026 года — 25 636 гривен 03 копейки;
- за июнь 2026 года — 28 169 гривен 69 копеек.
Таким образом, за второй квартал расчетный показатель средней зарплаты вырос более чем на 3 тысячи гривен.
Почему эти цифры важны для пенсионеров
Речь идет не просто о статистическом показателе доходов украинцев.
Именно средняя заработная плата, с которой уплачены страховые взносы, используется при определении размера пенсии в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
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На основе этих данных определяют индивидуальный коэффициент заработка. Поэтому утвержденные показатели учитываются при назначении новых пенсий, а также в случаях, когда законодательство предусматривает их перерасчет.
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