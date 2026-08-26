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26 августа 2026, 17:55 Читати українською

Пенсии по решениям суда будут выплачивать по-новому: что изменилось

19 августа 2026 правительство приняло постановление № 1046 «Некоторые вопросы использования средств бюджета Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания)», говорится в сообщении Пенсионного фонда.

19 августа 2026 правительство приняло постановление № 1046 «Некоторые вопросы использования средств бюджета Пенсионного фонда Украины на выплату пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания)», говорится в сообщении Пенсионного фонда.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПостановление № 1046 определяет механизм распределения средств на выплату пенсий, перечисленных во исполнение решений суда.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Постановление № 1046 определяет механизм распределения средств на выплату пенсий, перечисленных во исполнение решений суда.

Также документ регулирует погашение задолженности по таким выплатам по ретроспективным судебным решениям. Речь идет о суммах, начисленных за период, предшествующий дате вступления решения суда в законную силу.

То есть, новые правила касаются случаев, когда пенсионер через суд добился назначения, перерасчета или доплаты пенсии, а Пенсионный фонд должен профинансировать соответствующие выплаты.

Как будут распределять средства

Выплаты будут производиться пропорционально всем получателям пенсий по решениям суда.

В распределение будут включать тех лиц, данные которых внесены в электронные пенсионные дела и сформированный на их основании перечень пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, начисленных на исполнение судебных решений.

Такой перечень будет формироваться по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором производится выплата.

Читайте также: Работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии в сентябре: что нужно сделать

Выплаты будут зависеть от бюджетных ассигнований

Пенсионные выплаты по решениям судов будут финансироваться в пределах средств, предусмотренных на эти цели.

Речь идет о бюджетных ассигнованиях в пределах помесячной росписи государственного бюджета, а также доходов и расходов бюджета Пенсионного фонда Украины.

В то же время сумма выплаты не может превышать причитающуюся к выплате сумму, которая учитывается в соответствующем перечне.

Для кого предусмотрена минимальная гарантия

Постановление отдельно определяет правило для лиц, в отношении которых судебное решение непосредственно касается обязательства назначить пенсию.

При пропорциональном распределении расходов ежемесячный размер выплат для таких лиц не может быть меньше установленного законом прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Это означает, что даже при пропорциональном распределении средств таким пенсионерам должен быть гарантирован минимальный уровень ежемесячной выплаты.

Что это значит для пенсионеров

Новые правила должны упорядочить финансирование пенсионных выплат, возникающих после судебных решений.

Фактически правительство определило, каким образом Пенсионный фонд будет распределять имеющиеся средства между всеми получателями, имеющими право на выплаты по решениям суда.

Для пенсионеров это означает, что выплаты по судебным решениям будут осуществляться не произвольно, а по установленному механизму пропорционально, в пределах предусмотренного финансирования и с учетом сформированного перечня получателей.

В то же время, полное погашение задолженности будет зависеть от объема средств, которые будут предусмотрены на эти цели в бюджете Пенсионного фонда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
BatonUA
BatonUA
26 августа 2026, 23:05
#
Це така ганьба, що пенсію треба вибивати через суд… А ще це додаткове навантаження на судову систему, тим чого взагалі не повинно було бути
+
0
Володимир З
Володимир З
26 августа 2026, 23:21
#
«доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду України» — на погашення заборгованості навіть при наявному профіциті бюджету коштів все рівно немає.
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