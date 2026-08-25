Работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии в сентябре: что нужно сделать

Работающие пенсионеры, накопившие необходимый страховой стаж после марта, имеют шанс получить повышение выплат уже с сентября. Однако автоматического пересчета для этой категории не будет, чтобы не потерять причитающиеся средства, необходимо лично подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

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Кто может претендовать на повышение выплат в сентябре

Как отмечает ПФУ, механизм перерасчета пенсий для работающих граждан четко привязан к двум факторам: продолжительности приобретенного страхового стажа и времени, прошедшему от предварительного пересмотра выплат. Если на 1 марта человек еще не имел необходимого стажа, но накопил его позже, он получает право на перерасчет, но реализовать его можно только по собственному обращению.

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Почему автоматический перерасчет не для всех

Автоматическая индексация и перерасчет происходят по строгим критериям: пенсионер должен иметь не менее 24 месяцев нового стажа по состоянию именно на 1 марта, или же с момента назначения/последнего пересмотра пенсии должно было пройти не менее двух лет. Все, кто выполнил эти условия позже мартовской отсечки, остаются вне автоматической системы и должны проявить инициативу.

Как рассчитывают новый размер пенсии

При обновлении выплат Пенсионный фонд применяет индивидуальный подход для максимальной выгоды пенсионера. Специалисты сравнивают два варианта: учет только нового страхового стажа с сохранением старой зарплаты или пересчет с учетом более новых показателей дохода. Для итогового начисления выбирают тот вариант, который дает более высокую сумму.

Критические сроки подачи заявления в ПФУ

Сроки обращения оказывают непосредственное влияние на то, с какого момента человек начнет получать обновленные выплаты.

Если пенсионер успевает подать заявление в 15 числа текущего месяца, перечисленная пенсия выплачивается уже со следующего месяца (в частности, при представлении до 15 августа — выплаты обновляются в сентябре). Если пропустить эту дату, начало выплат сместится, и пенсионер временно недополучит деньги, на которые уже имеет законное право.