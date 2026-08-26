В Украине создадут подземные хранилища для горючего: правительство приняло решение

Кабинет министров Украины согласовал реализацию экспериментального проекта по внедрению подземного хранения нефтепродуктов из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях военного положения. Об этом говорится в постановлении правительства.

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Согласно документу, проект будут реализовываться во время действия правового режима военного положения в Украине, но не дольше двух лет со дня вступления в силу постановления.

Кто будет отвечать за подземное хранение

Координатором экспериментального проекта правительство определило Министерство энергетики Украины. Статус специализированного ответственного хранителя нефтепродуктов получило АО «Укртранснефть».

Минэнерго совместно с НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртранснефтью» обязаны в течение месяца обеспечить привлечение государственного имущества (не подлежащих приватизации объектов права государственной собственности) для практической реализации инициативы.

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