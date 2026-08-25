Украина переводит часть запасов нефтепродуктов под землю: что изменится

Кабинет Министров разрешил в течение двух лет хранить часть минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах. Соответствующее постановление № 1037 правительство приняло 13 августа 2026 года. Об этом говорится в документе , обнародованном в базе законодательства LIGA360.

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Эксперимент будет действовать на период военного положения, но не более двух лет. Координатором проекта определено Министерство энергетики, а функции специализированного ответственного хранителя возложены на «Укртранснафту».

Как будут работать подземные хранилища

Порядок подразумевает две формы подземного хранения.

Первая — резервуары, расположенные под слоем грунта и оборудованные счетчиками объема нефтепродуктов.

Вторая — полноценные подземные хранилища, к которым относятся резервуары, трубопроводы и другое оборудование, размещенные в соляных кавернах, истощенных нефтяных или газовых месторождениях и других геологических формациях.

Для обустройства таких объектов «Укртранснафта» сможет привлекать определенное государственное имущество. В то же время, статус специализированного хранителя не создает монополии: другие участники рынка и операторы также смогут организовывать собственные подземные хранилища по установленным критериям.

Участки магистральных трубопроводов, которые будут использовать для хранения, будут получать статус передвижных акцизных складов в соответствии с Налоговым кодексом. Подземные емкости на входе и выходе должны быть оборудованы счетчиками для ведения акцизного учета.

Участники эксперимента также будут подавать информацию в специальную систему репортинга, а договор ответственного хранения должен содержать определенные правительством условия по объемам, срокам и контролю за запасами.

Отдельное правило заработает с 2027 года. Субъекты рынка и операторы должны будут хранить под землей не менее 20% общего объема дизельного горючего, входящего в минимальные запасы. Поэтому нынешний двухлетний эксперимент фактически должен подготовить рынок к переходу от тестового механизма к постоянному.

Напомним

Как сообщал Минфин, для громад, где российские обстрелы уничтожили все стационарные автозаправочные станции, заработал законодательный механизм работы мобильных заправочных комплексов.

Такие общины уже есть, в частности, в Сумской и Черниговской областях.