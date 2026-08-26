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26 августа 2026, 14:37 Читати українською

В Польше изменили правила больничных: что нужно знать украинцам

В Польше с апреля вступили в силу новые правила использования и проверок больничных L4. В частности, закон более четко определяет, какие действия во время болезни могут привести к потере выплат, а с 2027 года изменятся правила для тех, кто работает в нескольких местах. Об этом сообщает ZUS и пишет адвокат Роман Иванов.

В Польше с апреля вступили в силу новые правила использования и проверок больничных L4.

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Работа во время больничного

Работник полностью лишается права на выплату за весь период больничного, если выполняет оплачиваемую работу во время временной нетрудоспособности.

В то же время, закон предусматривает исключение для единичных действий, которых требуют существенные обстоятельства. К примеру, краткий ответ на письмо или разовый телефонный звонок сами по себе не должны автоматически считаться работой, лишающей права на выплату.

Также основанием для потери выплат может быть активность, несовместимая с целью больничного и препятствующая выздоровлению.

Кто проверяет L4

Право проверять, правильно ли работник использует больничный, имеют ZUS (Учреждение социального страхования Польши) и работодатели, уполномоченные выплачивать пособие. Контроль может предусматривать проверку лица, места его нахождения и получение пояснений.

С 13 апреля 2026 года небольшие компании, где работают до 20 человек, получили право самостоятельно проверять, действительно ли работник использует больничный по назначению. Ранее для этого они обращались в ZUS.

Что изменится в 2027 году

С 1 января 2027 года работник, имеющий несколько мест работы, сможет по своей просьбе получить больничный только по тому месту, где из-за состояния здоровья не может работать. Если характер другой работы разрешает ее выполнять, врач может не оформлять по ней L4.

В такой ситуации работник должен будет сообщить другому работодателю или плательщику выплат о периоде больничного, оформленного по другому месту работы.

Напомним

По данным Главного статистического управления Польши и Управления по делам иностранцев, в Польше насчитывается около 1,5−1,7 миллионов граждан Украины.

Украинцы, живущие в Польше, стали активными участниками польской экономики, а не только людьми, которые нашли безопасность после начала полномасштабной войны.

По данным польской стороны, уровень занятости среди украинцев в Польше в 2024 году составил 78%. Вклад украинцев в рост польской экономики оценивается в 2,7% ВВП.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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