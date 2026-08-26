Польша или Германия: где украинцы могут заработать больше в 2026 году

Вопрос «куда ехать на заработки» каждый год звучит по-новому. В 2026-м Украина уверенно занимает последнее место среди стран ЕС и кандидатов на вступление по размеру минимальной зарплаты — всего 169 евро в месяц. Для сравнения: в Польше минималка уже достигла 1119 евро, а в Германии — 2343 евро. Портал Visit Ukraine разобрал, где украинцы действительно могут заработать больше и стоит ли ориентироваться только на цифры минимальной зарплаты.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Сколько платят в Германии в 2026 году

Немецкий рынок труда неоднороден. Почти каждый пятый житель попадает в категорию с очень низким доходом — это те, кто зарабатывает менее 1538 евро в месяц. Низкооплачиваемыми считаются работники с доходом до 3381 евро, а относительно состоятельными — получающие от 3725 до 4540 евро ежемесячно. Медианная зарплата в Германии, то есть показатель без учета небольшого процента людей со сверхвысокими доходами, в 2025 году составила чуть больше 4100 евро.

Читайте: Средняя зарплата в Украине выросла до почти 32,8 тысячи гривен: где платят больше всего

Именно из-за этой неравномерности правительство Германии активно обсуждает налоговую реформу, призванную поддержать средний класс.

Расходы на жизнь в Германии отличаются столь же сильно, как и зарплаты. В небольших городах 3500−4000 евро в месяц хватает для стабильного быта, тогда как в Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге или Берлине та же сумма покроет разве что базовые потребности — аренда однокомнатной квартиры там стоит от 1200 до 1800 евро без коммунальных услуг.

Зарплаты в Польше: средние цифры и реальный доход

Средняя зарплата в Польше в 2026 году приблизилась к 10 тысячам злотых, однако этот показатель вводит в заблуждение: более 40% работников получают не более 6802 злотых в месяц. Лучше всего зарабатывают работающие в добывающей и цифровой отраслях. Чтобы попасть в топ-30% самых высокооплачиваемых, нужно зарабатывать от 10 257 злотых ежемесячно.

Если сравнить доходы после уплаты налогов, в Польше выходит около 85 000 гривен, тогда как в Украине — примерно 21,8 тысяч. Разница почти в четыре раза в пользу Польши, и именно поэтому поток трудовой миграции в этом направлении не падает.

Сколько на самом деле зарабатывают украинцы?

Здесь цифры средних зарплат по стране мало что объясняют. Все меньше украинцев в Польше соглашаются на неквалифицированную работу — по оценке эксперта по трудоустройству Галины Кириченко, сейчас не по специальности работает около 36%.

Многие уже выучили язык, получили местное образование или подтвердили квалификацию, а это открывает доступ к более стабильным и лучше оплачиваемым вакансиям. Тезис об украинцах как исключительно дешевой рабочей силе все меньше соответствует реальному состоянию польского рынка труда — зарплата здесь зависит от квалификации и отработанных часов, а не от гражданства.

В Германии картина другая. Блогер Людмила Русина, живущая в стране с 2022 года, рассказывает, что многим беженцам приходится соглашаться на работу с минимальной оплатой — или на сумму, превышающую минимум всего 300−400 евро.

По ее словам даже специалисты с хорошим образованием и опытом часто получают предложения на грани минимальной ставки, поскольку работодатели сознательно этим пользуются. Впрочем, по словам блоггерши, даже минимальной зарплаты в Германии достаточно для комфортной жизни — главное не ориентироваться на обещания о сверхвысоких доходах без понимания, что за ними стоит.

Что с зарплатой в Украине

Как писал «Минфин», в июне 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 32783 грн, что на 5,9% больше, чем в мае. Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве, а самые низкие — в Черновицкой и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн., что на 1,5% больше, чем в апреле.