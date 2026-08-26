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26 августа 2026, 12:20 Читати українською

Минфин: получение 4 млрд евро от ЕС зависит от налогообложения международных посылок

Верховная Рада должна до октября принять законопроект, вводящий налогообложение товаров в международных посылках с первого евро. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет народный депутат Ольга Василевская Смаглюк.

Верховная Рада должна до октября принять законопроект, вводящий налогообложение товаров в международных посылках с первого евро.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

От чего будет зависеть получение 4 млрд евро

По его словам, исполнение этого обязательства связано с получением Украиной 4 млрд евро макрофинансовой помощи. При задержке с принятием закона могут возникнуть проблемы с получением этих средств.

Марченко также отметил, что нынешняя льгота для международных посылок создает неравные условия для украинского бизнеса: внутренний производитель платит примерно на 20% больше налогов по сравнению с иностранным продавцом, поставляющим товары через международные отправления.

Читайте: Кабмин повторно подал законопроект в Раду по налогообложению посылок до 150 евро

Минфин аргументирует изменения приближением к европейским правилам, где налогообложение импортных товаров применяется независимо от их стоимости.

По словам Марченко, почтовые операторы, ранее выступавшие против изменений, пересмотрели свою позицию и теперь поддерживают законопроект.

Помимо выполнения международных обязательств, в Минфине рассчитывают и на дополнительные поступления в бюджет от налогообложения международных посылок.

Напомним

Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Pasha1233
Pasha1233
26 августа 2026, 14:10
#
Люди, що це коїться, в нас війна із зовнішнім ворогом, а влада кидає силовиків проти власного народу? Весь центр перекритий, на Хрещатику сотні і тисячі ментів і якихось інших силовиків, яких нещодавно настворювали. До урядового кварталу пройти не можна, все перекрито, повсюди кажуть, ідіть до омбудсмена, туди нема ходу, все перекрито, людей пускають по пропускам! Отак іти до омбудсмена! Ці мародери у владі поїхали дахом, грабують мільярдами, позбавили нас всіх прав, вбивають, катують, грабують вже тупо тітушки на вулицях, повно нахабних ментівських пик в цивільному, я їх за 100 метрів бачу, відправляють людей до ширяєва, прокурори-інваліди вже відновлюють мільйонні виплати за псевдоінвалідність через «суди», тотальна корупція!
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