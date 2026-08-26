Верховная Рада должна до октября принять законопроект, вводящий налогообложение товаров в международных посылках с первого евро. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишет народный депутат Ольга Василевская Смаглюк.
Минфин: получение 4 млрд евро от ЕС зависит от налогообложения международных посылок
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От чего будет зависеть получение 4 млрд евро
По его словам, исполнение этого обязательства связано с получением Украиной 4 млрд евро макрофинансовой помощи. При задержке с принятием закона могут возникнуть проблемы с получением этих средств.
Марченко также отметил, что нынешняя льгота для международных посылок создает неравные условия для украинского бизнеса: внутренний производитель платит примерно на 20% больше налогов по сравнению с иностранным продавцом, поставляющим товары через международные отправления.
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Минфин аргументирует изменения приближением к европейским правилам, где налогообложение импортных товаров применяется независимо от их стоимости.
По словам Марченко, почтовые операторы, ранее выступавшие против изменений, пересмотрели свою позицию и теперь поддерживают законопроект.
Помимо выполнения международных обязательств, в Минфине рассчитывают и на дополнительные поступления в бюджет от налогообложения международных посылок.
Напомним
Как писал «Минфин», 30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро.
26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.
Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.
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