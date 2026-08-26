Почему украинцев пугают «самой сложной зимой» и что происходит на самом деле

Недавно Кабмин перераспределил порядка 35 млрд гривен на реализацию планов стойкости. Экс-премьер Юлия Свириденко оценивала общую стоимость их финансирования в 215,32 млрд гривен. По состоянию на конец августа реальное финансирование составило 62,6 млрд. «Минфин» разбирался, куда уходят выделенные на подготовку к зиме миллиарды, и почему эксперты говорят о «провале» подготовки к зиме.

Напомним: планы стойкости регионов и отдельных городов утверждены СНБО весной этого года и предусматривают комплекс мер по защите критической инфраструктуры, обеспечению бесперебойной подачи тепла, света и воды, а также подготовку к отопительному сезону.

На сегодняшний день на это потрачено в 3,5 раза меньше, чем подсчитывали в правительстве. Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук говорит, сумма все равно довольно внушительная. Но эксперты и представители власти говорят о том, что украинцев ждет едва ли не самая сложная зима с начала войны.

«Подготовка к зиме и объектов критической инфраструктуры, и жилого фонда идет медленно, и, не исключено, что к наступлению холодов (а до начала отопительного сезона осталось меньше двух месяцев) работы не удастся завершить», — отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Деньги есть, потратить не успеют

Как заявили в Кабмине, выделенные недавно 35,2 млрд гривен будут направлены на защиту критической инфраструктуры, развитие распределенной генерации и обеспечение стабильной работы систем тепло- и водоснабжения в условиях постоянных российских атак.

Эти деньги получат областные и киевский бюджеты, а также Агентство восстановления.

«Значительная часть финансирования предусмотрена для прифронтовых территорий, где объекты критической инфраструктуры каждый день работают под угрозой атак. В частности, для Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Черниговской областей», — отметили в Кабмине.

Учитывая уже выделенные ранее 27,5 млрд гривен, общая сумма на сегодня составляет 62,7 млрд.

Отметим, что правительство не так давно проводило аудит по уже распределенным 27,5 млрд. Что касается второго транша — 35,2 млрд гривен, то, как пояснили в Кабмине, во время выбора проектов под финансирование учитывали их готовность к реализации и возможность как можно скорее закончить работы и ввести объекты в эксплуатацию.

«Заявки регионов предварительно обработала межведомственная рабочая группа при участии представителей центральных органов исполнительной власти. Специалисты проанализировали потребности регионов, расчеты и практическую эффективность предложенных решений. Следующий этап — реализация профинансированных проектов», — отметили в Кабмине.

То есть до момента, пока под конкретные проекты поступит финансирование, еще пройдет какое-то время.

«Затем нужно будет еще провести через Prozzoro тендеры, определить пул подрядчиков, а все это тоже занимает время. Таким образом, даже при формальном наличии денег, тратить их начнут уже осенью», — говорит Попенко.

Корольчук говорит, что дело сейчас даже не столько в наличии денег, сколько в реальной возможности их освоить.

«Есть проблемы с оборудованием, специалистами, техникой. Поэтому может случиться так, что средства просто не успеют потратить», — пояснил эксперт.

Отчитываясь в начале августа перед СНБО о ходе реализации плана стойкости в Киеве, столичный мэр Виталий Кличко сказал, что, по сравнению с первой версией плана, предварительную стоимость мер в 67 млрд гривен уменьшили в два раза — «на основании реальной оценки финансовых и других реально возможных ресурсов». Сейчас общая смета составляет 37 млрд, из которых 31 млрд — по проектам общегосударственного значения, — сообщил Кличко.

«К примеру, во Львове план стойкости предусматривает бюджет всего порядка 3 млрд, но не факт, что и их успеют потратить к зиме», — добавил Корольчук.

Как в реальности идет подготовка к новому отопительному сезону

С марта, когда были утверждены планы стойкости и программы восстановление критических объектов, прошло уже почти полгода.

Но, как говорят эксперты, с которыми пообщался «Минфин», по многим направлениям пока мало что сделано.

«Скажем, из 30 ключевых подстанций АЕС на 20 восстановительные работы выполнены примерно на треть. Это очень плохой результат. Основные подстанции АЭС обеспечивают передачу электроэнергии в сеть. Если они выходят из строя, ток попросту никуда не уходит, и энергетикам приходится понижать мощности атомных блоков. Последнее чревато быстрым износом оборудования и риском разного рода внештатных ситуаций. Плюс — в сети возникает большой дефицит электроэнергии, поскольку АЭС обеспечивают основные объемы генерации», — пояснил «Минфину» Корольчук.

По его словам, медленное восстановление подстанций во многом связано с дефицитом оборудования. Многие наименования в дефиците на мировом рынке, их нужно специально заказывать, что занимает месяцы. Но, помимо этого, сказывается нехватка кадров и тот факт, что деньги «идут» слишком долго.

То есть, к примеру, весной оборудование не заказали, так как ждали финансирования, а когда деньги наконец поступили, поставки не успевают к зиме по срокам.

Олег Попенко приводит в пример другой кейс —проект Минэкономразвития и Агентства восстановления, который предусматривает установку 500 автономных котельных возле столичных многоэтажек.

«По нему пока мало что сделано. Очевидно инициаторы не учли длительность процесса — нужно выделить землю, утвердить проектную документацию, провести тендеры. При этом часть задач переложили на ОСМД, у которых нет опыта реализации таких проектов. В итоге сроки срываются», — говорит Попенко.

В числе проваленных проектов по подготовке к зиме он называет и планируемое восстановление домов, которые больше всего пострадали прошлой зимой, когда Киев остался без отопления.

«Пока нет даже полного списка таких домов. Во многих окна заколочены фанерой, а жильцы фактически остаются без крыши над головой», — добавил Попенко.

Из проектов, которые Киеву уже полностью удалось реализовать, он выделяет замену электрооборудования в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах. «Это значит, что, даже если дома снова останутся без централизованного отопления, жильцы смогут обогревать квартиры электроприборами, и проводка не «ляжет», — пояснил эксперт.

Виталий Кличко в отчете для СНБО оценил выполнение проекта по восстановлению поврежденных энергообъектов в 65%. Пояснил это большими масштабами разрушений и заявил, что до начала отопительного сезона работы все же планируют закончить.

Кличко рассказал также, что столице «уже передают» 12 мобильных котельных и 10 мощных генераторов, завезено и монтируется оборудование для когенерации (план до конца года по таким объектам — 200 МВт электроэнергии).

Но все перечисленное, по словам Попенко, вряд ли может гарантировать киевлянам беспроблемную зиму, особенно, если враг усилит удары по объектам критической инфраструктуры.

«Не зря же власти уже составляют списки маломобильных горожан на случай эвакуации. Может быть, очень сложно. Отчасти причины объективные — накрыть куполом столичные ТЭЦ вряд ли можно. Если враг будет по ним снова бить, коммунальный коллапс не исключен. Но сказывается и слишком медленная реакция власти. Скажем, можно было бы более активно оборудовать многоэтажки хотя бы резервными источниками питания», — отметил эксперт.

Во многих регионах ситуация еще хуже. К примеру, «Николаевоблэнерго» сообщило, что по состоянию на август подготовка к отопительному сезону остается очень низкой — официальные акты готовности получили всего 3,4% из всех домов. А в 56% жилого фонда пока вообще не проводились никакие работы по подготовке к зиме.

Во Львове выполнили чуть больше 50% плана стойкости. К примеру, есть 30 котельных на твердом топливе, но еще 60 — город только закупает. Среди причин, по которым процесс тормозится, во Львовском горсовете назвали, в частности, недостаточное бронирование работников коммунальной инфраструктуры.

В целом по стране, по данным правительства, выполнено только порядка 47% мер, прописанных в планах стойкости. Самое большое отставание — по модернизации отдельных энергоблоков, установке мобильной генерации и укреплению объектов в регионах, находящихся под повышенным риском обстрелов.

«Должны быть готовыми к худшим сценариям. Готовиться нужно всем и каждому», — оценил перспективы грядущей зимы первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Зимние «страшилки»

Эксперты говорят, что приближающаяся зима действительно может оказаться очень сложной, особенно, если враг усилит обстрелы. При этом, скажем, по энергетике и газу «базовые показатели» (то есть без учета обстрелов) на сегодня выглядят лучше, чем в прошлом году.

Корольчук отметил, что из-за продолжающегося спада промышленного производства отечественные предприятия сокращают потребления электроэнергии. В целом к зиме «экономия» может составить до 3 гигаватт, что уменьшит показатели дефицита в сети. «Если в прошлом году максимальный дефицит у нас достигал 8 гигаватт, а „стандартный“ — 4−5 гигаватт, то этой зимой цифры составят 5 и до 3 гигаватт соответственно. То есть отключений света должно быть меньше», — отметит Корольчук.

Но это сработает, только если не будет разрушительных атак по объектам критической инфраструктуры, и если из энергосистемы не станут периодически «выпадать» АЭС (что может случиться из-за плохого состояния подстанций).

Что касается газа, то если на июль прошлого года в подземных хранилищах было порядка 4,5 млрд кубов, то в этом — больше 14 млрд. Как ожидается, к осени запасы составят не менее 15,5 млрд, чего вполне достаточно для прохождения отопительного сезона.

Тем не менее, Корольчук не исключает, что, если враг усилит атаки по объектам газодобычи (а они уже идут), и темпы добычи снизятся, то может сложиться ситуация, что в газотранспортной системе не будет хватать давления для подачи ресурса всем потребителям. Особенно рисковыми являются участки магистрали по направлению к южным регионам. Эксперт также говорит, что если не будет оперативного пополнения газовых запасов (в частности, за счет внутренней добычи), то есть риск периодических «ограничений» потребителей, или попросту отключения газа в домах.

Существование перечисленных выше рисков заставляет экспертов озвучивать разного рода «страшилки» о сложной зиме. Но какова вероятность реализации самых плохих сценариев — пока сказать сложно.