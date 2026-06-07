Кабмин выделяет Киеву дополнительные 2 миллиарда на подготовку к зиме и защиту энергообъектов

Кабинет Министров Украины принял решение о предоставлении дополнительного финансирования столицы для обеспечения постоянного прохождения предстоящего отопительного сезона. Киеву будет выделено еще 2 млрд грн, которые будут направлены на защиту критической энергетической инфраструктуры и бесперебойное теплоснабжение города. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По ее словам, правительство помогает местным властям в полной мере реализовать План устойчивости столицы, чтобы должным образом подготовить Киев к зиме.

Куда направят средства

Дополнительные 2 млрд. грн. пойдут непосредственно на защиту ключевых энергетических объектов от возможных угроз и на меры, которые позволят защитить киевлян от потенциальных перебоев с поставкой тепла зимой.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета 3 млрд грн на экстренное обустройство дополнительных источников тепла. За эти средства планируется приобрести и установить 216 блочно-модульных котельных, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение в домах и квартирах в условиях российского энергетического террора.

Из этой суммы 966 млн грн будет направлено Агентству восстановления для реализации проектов в Киеве. Еще более 2 млрд грн получат регионы в рамках реализации Планов устойчивости.