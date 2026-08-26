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26 августа 2026, 9:00 Читати українською

CreditKasa обновила мобильные приложения для iOS и Android

CreditKasa выпустила масштабное обновление мобильных приложений для iPhone и Android. Команда усовершенствовала процесс оформления и обслуживания кредита, обновила дизайн отдельных экранов, добавила новые способы связи с поддержкой и улучшила работу ключевых технических интеграций.

CreditKasa выпустила масштабное обновление мобильных приложений для iPhone и Android.

Обновление распространяется постепенно: часть пользователей уже может установить новую версию, а для остальных она станет доступна в течение нескольких следующих дней.

Больше возможностей в мобильном приложении

Ранее клиенты уже могли оформить ссуду онлайн, проверить состояние кредита, осуществить оплату, просмотреть историю платежей и воспользоваться подбором средств, если эта функция доступна.

После обновления приложения в новой версии появились дополнительные возможности:

  • быстрый переход к удобному мессенджеру для связи с CreditKasa;

  • кнопка прямого вызова в службу поддержки;

  • отдельные формы для подачи жалобы и уведомления о возможном мошенничестве;

  • форма обращения для клиентов, которым не хватает средств для осуществления платежа;

  • транзакционные push-уведомления о важных операциях и изменениях по кредиту.

Новые инструменты помогают быстрее найти подходящий канал коммуникации и обратиться в компанию непосредственно со смартфона.

Новые транзакционные push-уведомления

В приложениях реализовано транзакционное push-сообщение. Они помогут клиентам быстрее получать информацию об операциях, платежах и изменениях по кредиту.

Чтобы сообщения поступали вовремя, пользователям следует проверить, разрешены ли уведомления CreditKasa в настройках смартфона.

Улучшенная работа сервисов и интеграций

При обновлении команда CreditKasa провела технический рефакторинг интеграций и исправила ошибки, связанные с работой:

  • сервисов ПриватБанка;

  • BankID НБУ;

  • платежных систем;

  • Face ID, Touch ID и другие способы биометрической авторизации;

  • отдельных функций на разных моделях смартфонов.

Скидка 50% на повторный заем

С 01.08 по 31.08.26 повторные клиенты CreditKasa могут получить скидку 50% на процентную ставку (на первый период уплаты процентов) при оформлении ссуды через мобильное приложение.

Для активации улучшенных условий необходимо ввести промокод: DODATOK50

Обновление станет доступным постепенно

Распространение новой версии настроено поэтапно. Поэтому возможность обновления приложения может появиться в App Store или Google Play у разных пользователей в разное время.

После апгрейда мобильное приложение CreditKasa объединяет оформление ссуды онлайн, оплату, контроль платежей, подбор средств, push-уведомления и быструю связь с поддержкой в одном цифровом сервисе.

Обновляйте приложение CreditKasa и пользуйтесь новыми возможностями для удобного управления ссудой со смартфона.

Источник: CreditKasa
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