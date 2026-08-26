CreditKasa выпустила масштабное обновление мобильных приложений для iPhone и Android. Команда усовершенствовала процесс оформления и обслуживания кредита, обновила дизайн отдельных экранов, добавила новые способы связи с поддержкой и улучшила работу ключевых технических интеграций.
CreditKasa обновила мобильные приложения для iOS и Android
Обновление распространяется постепенно: часть пользователей уже может установить новую версию, а для остальных она станет доступна в течение нескольких следующих дней.
Больше возможностей в мобильном приложении
Ранее клиенты уже могли оформить ссуду онлайн, проверить состояние кредита, осуществить оплату, просмотреть историю платежей и воспользоваться подбором средств, если эта функция доступна.
После обновления приложения в новой версии появились дополнительные возможности:
-
быстрый переход к удобному мессенджеру для связи с CreditKasa;
-
кнопка прямого вызова в службу поддержки;
-
отдельные формы для подачи жалобы и уведомления о возможном мошенничестве;
-
форма обращения для клиентов, которым не хватает средств для осуществления платежа;
-
транзакционные push-уведомления о важных операциях и изменениях по кредиту.
Новые инструменты помогают быстрее найти подходящий канал коммуникации и обратиться в компанию непосредственно со смартфона.
Новые транзакционные push-уведомления
В приложениях реализовано транзакционное push-сообщение. Они помогут клиентам быстрее получать информацию об операциях, платежах и изменениях по кредиту.
Чтобы сообщения поступали вовремя, пользователям следует проверить, разрешены ли уведомления CreditKasa в настройках смартфона.
Улучшенная работа сервисов и интеграций
При обновлении команда CreditKasa провела технический рефакторинг интеграций и исправила ошибки, связанные с работой:
-
сервисов ПриватБанка;
-
BankID НБУ;
-
платежных систем;
-
Face ID, Touch ID и другие способы биометрической авторизации;
-
отдельных функций на разных моделях смартфонов.
Скидка 50% на повторный заем
С 01.08
Для активации улучшенных условий необходимо ввести промокод: DODATOK50
Обновление станет доступным постепенно
Распространение новой версии настроено поэтапно. Поэтому возможность обновления приложения может появиться в App Store или Google Play у разных пользователей в разное время.
После апгрейда мобильное приложение CreditKasa объединяет оформление ссуды онлайн, оплату, контроль платежей, подбор средств, push-уведомления и быструю связь с поддержкой в одном цифровом сервисе.
Обновляйте приложение CreditKasa и пользуйтесь новыми возможностями для удобного управления ссудой со смартфона.
Комментарии