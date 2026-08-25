Как изменить вид пенсии и выбрать более выгодный вариант: объяснение ПФУ

Украинцы, одновременно имеющие право на несколько видов пенсии, могут выбрать только одну выплату. В то же время, вид пенсии можно изменить. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, пояснили в ПФУ .

▶ Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какой вид пенсии можно выбрать

Речь идет о пенсии

по возрасту,

по инвалидности,

за выслугу лет

в связи с утратой кормильца.

Если человек имеет право на несколько таких выплат, одновременно получать их нельзя, нужно самостоятельно выбрать один вариант.

Например, пенсионер, имеющий право и на пенсию за выслугу лет, и на пенсию по возрасту, может перейти на тот вид выплаты, который будет для него более выгодным.

Как подать заявление

Для перехода на другой вид пенсии необходимо обратиться с заявлением в сервисный центр ПФУ или подать его через вебпортал электронных услуг Фонда.

Для дистанционного оформления понадобится квалифицированная электронная подпись.

На портале ПФУ нужно авторизироваться с помощью КЭП, в разделе «О пенсионном обеспечении» выбрать услугу «Заявление на перерасчет пенсии», а в поле «Вид перерасчета» опцию «Переход на другой вид пенсии».

К заявлению могут прилагаться скан-копии паспорта, документа о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и документов о страховом стаже. Последние нужны за периоды работы до 1 января 2004 года, если они ранее не приобщались к пенсионному делу.

Скан копии должны быть цветными, четкими, в формате JPG или PDF и размером до 1 МБ каждая. После заполнения заявления необходимо проверить данные, подписать его КЭП и отправить в ПФУ.

Статус рассмотрения обращения можно отслеживать в разделе Мои обращения.

Напомним

Работающие пенсионеры, накопившие необходимый страховой стаж после марта, имеют шанс получить повышение выплат уже с сентября. Однако автоматического пересчета этой категории не будет. Чтобы не потерять причитающиеся средства, необходимо лично подать заявление в Пенсионный фонд Украины.