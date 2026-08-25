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25 августа 2026, 18:42 Читати українською

Бизнесу могут отменить плату за землю рядом с зонами боевых действий

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15552, предусматривающий налоговую льготу для собственников и пользователей пострадавших в результате войны земель. Документ зарегистрирован 24 августа 2026 года и прорабатывается в комитетах. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15552, предусматривающий налоговую льготу для собственников и пользователей пострадавших в результате войны земель.

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Авторы предлагают на время военного положения и до конца года его прекращение не начислять земельный налог и арендную плату за государственную и коммунальную землю для трех категорий участков:

  1. земли на территориях активных боевых действий;
  2. земли на временно оккупированных территориях;
  3. участки в пределах 40 км от территорий активных боевых действий.

Именно 40-километровая зона является новацией. Льгота должна распространяться на земли физических и юридических лиц, а также ФЛП.

Для физлиц ее предлагают применять ретроспективно, с 1 января 2025 года, для бизнеса — с 1 марта 2025 года.

Как перечислят уже уплаченные налоги

Законопроект предусматривает не только предстоящее освобождение от уплаты. Плательщики, уже задекларировавшие плату за землю за 2025−2026 годы, смогут подать уточняющие декларации и уменьшить начисленные обязательства.

Для участков, загрязненных взрывоопасными предметами или непригодных из-за угрозы такого загрязнения, также предусмотрена корректировка обязательств за 2025−2026 годы.

Налоговые сообщения-решения, которые уже были вынесены в отношении участков, подпадающих под новую льготу, предлагается отменить. Соответственно, определенные по ним денежные обязательства и налоговый долг должны быть аннулированы.

Если плательщик уже переплатил, то средства предлагается зачислить в счет будущих платежей. При наличии другого налогового долга переплата будет направлена на его погашение.

Пока это только законопроект: 24 августа его направили на рассмотрение профильных комитетов Верховной Рады.

Читайте также: Налоговая объяснила, как платить за землю в 2026 году

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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