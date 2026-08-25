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25 августа 2026, 16:38 Читати українською

Расходы со стейблкоин-картами могут вырасти вчетверо к 2028 году

Как сообщает Reuters, к 2028 году ежегодные расходы по карточкам, связанным со стейблкоинами, могут вырасти в четыре раза — до $50 млрд. Об этом платежная компания RedotPay заявила во вторник, ссылаясь на рекордный объем расходов по таким картам в июле.

Как сообщает Reuters, к 2028 году ежегодные расходы по карточкам, связанным со стейблкоинами, могут вырасти в четыре раза — до $50 млрд.

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По данным Paymentscan, в июле расходы по стейблкоин-картам впервые превысили $1 млрд. Именно эта динамика стала основой прогноза RedotPay относительно дальнейшего роста рынка.

Напомним, что стейблкоины — это криптоактивы, стоимость которых привязана к определенному активу, чаще всего к фиатной валюте, в частности доллару США. В отличие от более волатильной криптовалют, они предназначены для поддержания относительно стабильной стоимости.

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Где стейблкоины растут быстрее всего

В последние годы использование стейблкоинов распространяется не только среди криптовалютных инвесторов. Их применяют для международных переводов, корпоративных расчетов, управления ликвидностью и сохранности средств в условиях нестабильной экономики.

Соучредитель RedotPay и руководитель направления партнерств Джонатан Чан назвал Латинскую Америку регионом с высоким уровнем использования стейблкоинов и наибольшим потенциалом дальнейшего роста. За ней, по его словам, следует Африка.

«Наибольший рост наблюдается не на рынках с высоким проникновением криптовалют, а там, где существуют реальные проблемы с платежами, доступ к стейблкоинам прост, способы конвертации в фиатные валюты надежны, а регулирование прозрачное», — пояснил Чан.

RedotPay, базирующийся в Гонконге, в настоящее время обслуживает более 8 млн пользователей в мире. Общий годовой объем платежей компании, включая пополнения счетов и карточные операции, уже превышает $14 млрд.

Прогноз компании отражает более широкий тренд: стейблкоины постепенно переходят от инструмента для операций внутри крипторынка к средству повседневных платежей. В то же время темпы их распространения будут в значительной степени зависеть от правил регулирования и возможности беспрепятственно конвертировать цифровые активы в обычные валюты.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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