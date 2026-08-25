Сингапур предоставит $55 000 поддержки на каждого ребенка до 17 лет. А что в Украине?

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг в ходе Национального митинга 23 августа объявил новый пакет поддержки семей. Как сообщает Bloomberg , каждый ребенок-гражданин страны будет иметь право примерно на 70 000 сингапурских долларов , или около $55 150, прямой государственной поддержки от рождения до 17 лет.

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Речь идет не об одноразовой выплате родителям. Средства будут распределяться между несколькими программами в течение 16 лет.

Как будет работать новая поддержка

При рождении ребенок будет получать 10 тысяч сингапурских долларов Baby Gift и еще 5000 долларов на медицинский счет MediSave. На Child Development Account государство внесет стартовые 5000 долларов и может дополнительно софинансировать счет в размере до 5000 долларов.

Когда ребенку исполняется один год и до 16 лет включительно предусмотрены ежегодные Child Credits по 2000 долларов. В общей сложности это 32 000 долларов. В 17 лет ребенку дополнительно перечислят 10 000 долларов для финансирования послешкольного образования. Отдельно хранятся ежегодные взносы Edusave во время учебы в школе.

Новые правила будут распространяться не только на новорожденных. Пакет применят ко всем гражданам Сингапура, которым в 2026 году исполняется от 1 до 17 лет. Они получат выплаты в соответствии со своим возрастом.

Решение было принято на фоне рекордно низкой рождаемости: суммарный коэффициент рождаемости Сингапура в 2025 году составил 0,87 ребенка на женщину.

Власть одновременно увеличивает поддержку родителей другими способами. В частности, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком будет расширен до 8 дней для семей с одним ребенком, 10 дней — с двумя и 12 дней — с тремя или более детьми.

Государство также планирует постепенно снизить плату за субсидированные детские сады до 150 сингапурских долларов в месяц.

При этом правительство прямо признает, что финансовые стимулы сами по себе не гарантируют рост рождаемости. Новый подход предполагает долгосрочную поддержку семей от рождения ребенка до его обучения и поступления в высшие образования, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи.

Напомним

Как сообщал Минфин, в Украине смертность почти в четыре раза превысила рождаемость. За первые шесть месяцев 2026 года в Украине родилось 73 292 ребенка, тогда как умерло 259 853 человека. Это означает, что на одного новорожденного приходится более трех умерших, а общий разрыв между количеством рождений и смертей приблизился к соотношению 1 к 4.

За каждого ребенка государство выплачивает 50 000 грн единовременно. Право имеет один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает. Подать заявление можно через Пенсионный фонд или сервис «Малятко» .

Кроме того, родители могут получать 7000 грн ежемесячно на ребенка до достижения им одного года или 10 500 грн ежемесячно, если семья воспитывает ребенка с инвалидностью.