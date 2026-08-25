«Дія» упростила снятие ребенка с места проживания: что нужно сделать родителям

Родители теперь могут онлайн снять ребенка в возрасте до 14 лет с зарегистрированного места проживания через портал «Дія» . Согласие второго родителя также можно предоставить дистанционно, поэтому лично посещать учреждение для оформления не требуется.

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Воспользоваться услугой можно при соблюдении нескольких условий: ребенку должно быть меньше 14 лет, у него должно быть украинское свидетельство о рождении, а оба родителя должны быть гражданами Украины. Кроме того, им необходимы РНОКПП и Дія.Підпис или квалифицированная электронная подпись.

Как снять ребенка с регистрации

После авторизации на портале «Дія» нужно перейти в раздел «Послуги», выбрать «Зміна місця проживання», а затем — «Знятися з місця проживання».

Затем необходимо проверить персональные данные, указать информацию о детях и при необходимости отметить статус военнообязанного лица. После этого можно выбрать, кого именно нужно снять с места проживания — только ребенка или себя вместе с ребенком.

Далее необходимо проверить адрес зарегистрированного места проживания, данные ребенка и указать информацию о втором родителе. Ему или ей поступит запрос для предоставления согласия онлайн.

После получения согласия заявление нужно подписать Дія.Підписом или КЭП и оплатить административный сбор.

Для детей в возрасте от 14 лет действует другой порядок: они самостоятельно подают заявление об изменении места проживания.

Новая возможность избавляет родителей от необходимости согласовывать время для личного присутствия обоих. Это удобно, если один из родителей находится в другом городе или за границей.

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