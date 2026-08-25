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25 августа 2026, 13:19 Читати українською

Киевстар меняет правила роуминга: где мобильный интернет заблокируют

С 26 августа 2026 г. абоненты Киевстара с тарифами подписки и «Все вместе» не смогут автоматически пользоваться мобильным интернетом в странах с самым дорогим роумингом. Об этом сообщает оператор на своем сайте.

С 26 августа 2026 г.

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Речь идет об услуге «Блокировка интернет-роуминга в странах с требовательными тарифами». Ее подключат автоматически и без дополнительной платы. Если абоненту понадобится интернет в такой стране, он сможет самостоятельно разблокировать доступ в приложении «Мой Киевстар» или по USSD-запросу 10630*0#.

Для тех, кто уже находится за границей в странах 4-й или 5-й зон, блокировка начнет действовать с 26 августа. Другим абонентам подписки на услугу будут подключаться постепенно в течение месяца.

Где интернет может стоить сотни гривен

В 4-й зоне роуминга передача данных стоит 122,88 грн. за 1 МБ. В список входят, в частности, Белиз, Боливия, Гана, Мальдивы, Мозамбик, Нигерия, Сенегал и Уганда.

В 5-й зоне тариф еще выше — 409,60 грн за 1 МБ. Сюда входят Иран, Куба, Ливан, Ливия, Сирия, Йемен, Эфиопия и Монголия. Блокировка также распространяется на морской и авиатранспорт.

Отдельные условия действуют в сетях AeroMobile и Wireless Maritime Services. Там интернет стоит 300 грн. за безлимит в сутки, но после использования 100 МБ скорость снижается до 128 Кбит/с.

Решение Киевстара должно предотвратить ситуации, когда смартфон автоматически начинает передавать данные (например, через обновление программ) и формирует значительный счет. Блокировка не влияет на мобильный интернет в Украине и других странах роуминга.

Ранее оператор уже ввел роуминговые лимиты на 2000 и 4000 грн: по достижении установленной суммы мобильный интернет автоматически приостанавливается.

В то же время, Киевстар расширяет возможности для путешествий: в августе компания запустила отдельную eSIM для мобильного интернета в 38 странах с пакетами от 5 до 40 ГБ.

Напомним

Как сообщал Минфин, масштабное развертывание мобильной связи пятого поколения в Украине вряд ли состоится до завершения войны. Причина заключается в необходимости проверять совместимость 5G-оборудования с военными системами. Об этом заявил CEO «Киевстару» Александр Комаров.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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