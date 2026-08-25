Производитель «Петриковской» накопил более 222 млн грн долгов и обанкротился

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 августа 2026, 12:46 Читати українською

Производитель «Петриковской» накопил более 222 млн грн долгов и обанкротился

Хозяйственный суд Запорожской области признал банкротом ООО «Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр» и открыл по предприятию ликвидационную процедуру. Решение суд вынес 18 августа 2026 года. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные судебного реестра.

Хозяйственный суд Запорожской области признал банкротом ООО «Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр» и открыл по предприятию ликвидационную процедуру.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Производство по делу о банкротстве было открыто в конце 2025 года по заявлению ООО «ТК ГермесТрейд». Суд признал требования кредиторов на общую сумму более 222 млн. грн.

Крупнейшими кредиторами стали ООО «Интерлайн Трейд» с требованиями на 140,4 млн грн и ООО «ТК ГермесТрейд» — около 77,5 млн грн. Отдельно налоговая заявила требования на 21,8 млн. грн. штрафных санкций.

Читайте также: Полтавскому ГОКу грозит штраф на 35 миллиардов гривен

Имущества недостаточно для покрытия долгов

Финансовый анализ показал, что активов компании не хватает для расчетов с кредиторами. Предложений по санации от собственников или потенциальных инвесторов не поступило. На собрании 6 августа кредиторы большинством голосов поддержали ликвидацию.

Суд определил срок ликвидационной процедуры в 12 месяцев. За это время имущество компании нужно инвентаризировать, оценить и реализовать, а полученные средства направить на погашение долгов.

«АБК Днепр» работает с 2009 года. Предприятие выпускало водку, коньяк, вино, наливки, энергетики и безалкогольные напитки. Среди его брендов — «Петриковская», AL CAPONE, La Cantina, Power Bank, Cardinal и «Колос». Владельцами являются Лилия Старушенко (75%) и Сергей Иванов (25%).

Банкротств становится больше

Как ранее писал Минфин, на начало 2026 года в процедурах банкротства в Украине находилось 5486 юридических и физических лиц. И эта цифра увеличивается в последние четыре года. Чаще неплатежеспособными становились ООО, а Запорожская область вошла в регионы с наибольшим количеством таких дел.

В первом полугодии 2026 года количество остановки бизнеса также возросло: была закрыта или начата процедура прекращения в отношении 6563 компаний, причем 651 случай пришелся именно на банкротство. В то же время, за этот период в Украине зарегистрировали почти 20 тыс. новых юридических лиц.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kapriz17 и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами