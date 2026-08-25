Производитель «Петриковской» накопил более 222 млн грн долгов и обанкротился

Хозяйственный суд Запорожской области признал банкротом ООО «Алкогольно-безалкогольный комбинат Днепр» и открыл по предприятию ликвидационную процедуру. Решение суд вынес 18 августа 2026 года. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные судебного реестра.

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Производство по делу о банкротстве было открыто в конце 2025 года по заявлению ООО «ТК ГермесТрейд». Суд признал требования кредиторов на общую сумму более 222 млн. грн.

Крупнейшими кредиторами стали ООО «Интерлайн Трейд» с требованиями на 140,4 млн грн и ООО «ТК ГермесТрейд» — около 77,5 млн грн. Отдельно налоговая заявила требования на 21,8 млн. грн. штрафных санкций.

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Имущества недостаточно для покрытия долгов

Финансовый анализ показал, что активов компании не хватает для расчетов с кредиторами. Предложений по санации от собственников или потенциальных инвесторов не поступило. На собрании 6 августа кредиторы большинством голосов поддержали ликвидацию.

Суд определил срок ликвидационной процедуры в 12 месяцев. За это время имущество компании нужно инвентаризировать, оценить и реализовать, а полученные средства направить на погашение долгов.

«АБК Днепр» работает с 2009 года. Предприятие выпускало водку, коньяк, вино, наливки, энергетики и безалкогольные напитки. Среди его брендов — «Петриковская», AL CAPONE, La Cantina, Power Bank, Cardinal и «Колос». Владельцами являются Лилия Старушенко (75%) и Сергей Иванов (25%).

Банкротств становится больше

Как ранее писал Минфин, на начало 2026 года в процедурах банкротства в Украине находилось 5486 юридических и физических лиц. И эта цифра увеличивается в последние четыре года. Чаще неплатежеспособными становились ООО, а Запорожская область вошла в регионы с наибольшим количеством таких дел.

В первом полугодии 2026 года количество остановки бизнеса также возросло: была закрыта или начата процедура прекращения в отношении 6563 компаний, причем 651 случай пришелся именно на банкротство. В то же время, за этот период в Украине зарегистрировали почти 20 тыс. новых юридических лиц.