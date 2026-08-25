Украинцы обеспечили 2,7% ВВП Польши в 2024 году — МИД

Украинцы, живущие в Польше, стали активными участниками польской экономики, а не только людьми, которые нашли безопасность после начала полномасштабной войны. Об этом заявило Министерство иностранных дел Польши.

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По данным польской стороны, уровень занятости среди украинцев в Польше в 2024 году составил 78%. В то же время вклад украинцев в рост польской экономики оценивают в 2,7% ВВП.

«Украинцы не просто обретают безопасность в Польше — они являются активными участниками польской экономики», — говорится в сообщении МИД Польши.

Украинцы активно работают в Польше

Польский МИД подчеркнул, что по статистике стоят не только цифры, но и реальные истории инноваций, развития бизнеса и экономической интеграции.

Украинцы в Польше работают в разных секторах экономики, открывают бизнес, платят налоги и участвуют в развитии местных общин.

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После начала полномасштабного вторжения россии Польша стала одной из главных стран, принявшей украинцев. Часть из них впоследствии вернулась в Украину или переехала в другие государства, однако значительное количество осталось в Польше и интегрировалось в рынок труда.

Что показывают цифры

Уровень занятости в 78% свидетельствует о высокой экономической активности украинцев в Польше.

Для польской экономики это означает дополнительную рабочую силу, поддержку потребительского спроса, развитие малого бизнеса и взнос в налоговые поступления.

Оценка 2,7% ВВП показывает, что украинцы стали заметным фактором экономического развития Польши в 2024 году.

Польша говорит об общем будущем

В сообщении польского МИД отмечается, что Украина и Польша являются не только соседями, но и партнерами, которые вместе строят более сильное будущее.

«Мы не просто соседи — мы строим крепче будущее. Итого», — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Это заявление прозвучало на фоне дискуссий в Европе по поводу роли украинских беженцев в странах, которые их приняли. Польская позиция показывает, что украинцы рассматриваются не только как получатели помощи, но и как активные участники экономической жизни страны.