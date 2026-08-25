Украинцы обеспечили 2,7% ВВП Польши в 2024 году — МИД

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 августа 2026, 10:02 Читати українською

Украинцы обеспечили 2,7% ВВП Польши в 2024 году — МИД

Украинцы, живущие в Польше, стали активными участниками польской экономики, а не только людьми, которые нашли безопасность после начала полномасштабной войны. Об этом заявило Министерство иностранных дел Польши.

Украинцы, живущие в Польше, стали активными участниками польской экономики, а не только людьми, которые нашли безопасность после начала полномасштабной войны.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

По данным польской стороны, уровень занятости среди украинцев в Польше в 2024 году составил 78%. В то же время вклад украинцев в рост польской экономики оценивают в 2,7% ВВП.

«Украинцы не просто обретают безопасность в Польше — они являются активными участниками польской экономики», — говорится в сообщении МИД Польши.

Украинцы активно работают в Польше

Польский МИД подчеркнул, что по статистике стоят не только цифры, но и реальные истории инноваций, развития бизнеса и экономической интеграции.

Украинцы в Польше работают в разных секторах экономики, открывают бизнес, платят налоги и участвуют в развитии местных общин.

Читайте также: Польша вошла в топ-20 экономик мира, потеснив Швейцарию

После начала полномасштабного вторжения россии Польша стала одной из главных стран, принявшей украинцев. Часть из них впоследствии вернулась в Украину или переехала в другие государства, однако значительное количество осталось в Польше и интегрировалось в рынок труда.

Что показывают цифры

Уровень занятости в 78% свидетельствует о высокой экономической активности украинцев в Польше.

Для польской экономики это означает дополнительную рабочую силу, поддержку потребительского спроса, развитие малого бизнеса и взнос в налоговые поступления.

Оценка 2,7% ВВП показывает, что украинцы стали заметным фактором экономического развития Польши в 2024 году.

Польша говорит об общем будущем

В сообщении польского МИД отмечается, что Украина и Польша являются не только соседями, но и партнерами, которые вместе строят более сильное будущее.

«Мы не просто соседи — мы строим крепче будущее. Итого», — заявили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Это заявление прозвучало на фоне дискуссий в Европе по поводу роли украинских беженцев в странах, которые их приняли. Польская позиция показывает, что украинцы рассматриваются не только как получатели помощи, но и как активные участники экономической жизни страны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами