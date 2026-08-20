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20 августа 2026, 19:39 Читати українською

Часть бизнеса сможет избежать отключений света зимой: каково условие правительства

Кабинет Министров разрешил отдельным промышленным и коммерческим потребителям не попадать под график ограничения электроснабжения. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Денис Шмигаль. Новый механизм касается предприятий, которые в значительной степени снабжают себя электроэнергией самостоятельно или за счет импорта.

Кабинет Министров разрешил отдельным промышленным и коммерческим потребителям не попадать под график ограничения электроснабжения.

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Кто сможет работать без ограничений

Не применять графики ограничения смогут компании, покрывающие не менее 80% собственного потребления электроэнергией из источников, не связанных с общей сетью.

Речь идет о:

  • собственное производство электроэнергии;
  • объекты распределенной генерации в пределах одного оператора системы распределения;
  • импортируемую электроэнергию.

Новые правила должны стимулировать предприятия инвестировать в собственное поколение и увеличивать импорт электроэнергии. В частности, механизм будет распространяться на газопоршневые и газотурбинные установки распределенной генерации.

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В Минэнерго ожидают, что это приведет к появлению дополнительных мощностей, особенно в регионах с дефицитом электроэнергии. Для бизнеса импорт также станет способом обеспечить требуемые объемы электроэнергии на рыночных условиях.

Решение правительства принято в преддверии отопительного сезона, который может стать одним из самых сложных для украинской энергосистемы с начала полномасштабной войны.

По словам Шмыгаля, Россия изменяет тактику ударов по критической инфраструктуре. Если раньше основными целями были электростанции и объекты теплоснабжения, то теперь все чаще атакуются системы водоснабжения.

Напомним

Как сообщал Минфин, Европа продолжает уверенно наращивать часть чистой энергии, хотя впереди остается немало работы для достижения климатических целей.

Согласно данным Евростата, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем объеме потребления поднялась до 26,2% против 25,2% годом ранее.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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