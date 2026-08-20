Капитализация крипторынка за сутки увеличилась более чем на $200 млрд. Рынок вырос с $2,19 трлн до $2,42 трлн (10,5%). Об этом пишет Crypto Outlook.

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Кто показал рост

Основной рост пришелся на BTC до $71,8 тыс. (11,2%) и ETH до $2,3 тыс. (18,5%). При этом капитализация альткоинов увеличилась только на $38 млрд (9,6%) — с $394,3 млрд до $432,2 млрд.

В свою очередь, токен HYPE вырос на 26,5% после заявлений Трампа. Он сказал, что председатель CFTC Майк Селиг работает над выходом платформы токена Hyperliquid на рынок США.

В то же время BTC-ETF зафиксировали рекордный дневной приток за 3,5 месяца в $517,2 млн. При этом ETH-ETF получили крупнейший в 2026 году приток в $189,2 млн.

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За сутки на рынке ликвидировано шорт-позиций на $3,1 млрд. Стремительный рост рынка сопровождался заявлениями Минфина США об увеличении вдвое выкупа облигаций, превышающих 10 лет.