Ормузский пролив снова пропускает нефть: как США защищают танкеры

По данным Axios , США организовали защищенный маршрут через южную часть Ормузского пролива. Американские истребители прикрывают суда от атак Ирана, а повреждение радаров ограничило возможности Тегерана контролировать движение в стратегическом водном коридоре.

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Как работает коридор для танкеров

Американские военные утверждают, что по этому маршруту каждую ночь проходят около 15−20 судов. Это позволяет вывозить на мировой рынок около 10 млн баррелей нефти в сутки — примерно половину довоенного объема.

Операцию координирует рабочая группа из штаба армии США в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, совместно с партнерами из стран Персидского залива. Военные формируют ежедневный график прохождения судов.

Пустые танкеры следуют из Аравийского моря в Персидский залив для загрузки, после чего возвращаются по тому же маршруту. Суда движутся по организованным колоннам и только в определенные временные интервалы.

Безопасность маршрута обеспечивают истребители ВВС США. Они прикрывают танкеры от иранских беспилотников и крылатых ракет.

По словам американского чиновника, знакомого с операцией, США контролируют южную часть пролива уже около двух месяцев.

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Иран потерял часть контроля

Предпосылкой для работы коридора стала двухнедельная операция Центрального командования США, в ходе которой повреждены иранские радиолокационные системы. Из-за этого Иран упустил возможность полноценно следить за южным каналом пролива.

В настоящее время иранские силы используют несколько восстановленных радаров и наблюдателей на катерах. Из-за ограниченной информации о движении судов ракеты и беспилотники запускаются по приблизительным координатам. Американские военные их перехватывают.

В течение этой недели США заявили об уничтожении восьми иранских беспилотников и двух крылатых ракет.

Для нефтяного рынка работа коридора имеет прямое значение: Ормузский пролив остается одним из главных маршрутов мировых поставок нефти. Восстановление движения даже части танкеров уменьшает риск полного прекращения экспорта из стран Персидского залива, хотя военная угроза для судоходства сохраняется.

Напомним

Как ранее сообщал «Минфин», Китай продемонстрировал новый способ влиять на мировой нефтяной рынок — не сокращая добычу, а меняя собственный спрос. Страна сократила импорт нефти на 5,5 млн баррелей в сутки. По оценкам экспертов, это могло снизить цену Brent по меньшей мере на $30.