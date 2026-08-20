Кто больше помогает Украине: что показывает динамика поддержки США и Европы

Европа постепенно стала главным источником поддержки Украины как военной, так и финансово-гуманитарной помощи. Это видно из динамики помощи в 2022—2025 годах. Как свидетельствует инфографика Open4business, в первые годы полномасштабной войны значительную долю поддержки обеспечивали США. Однако в 2025 году структура помощи заметно изменилась: доля Европы стала доминирующей, особенно в военном направлении.

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Военная помощь: роль США уменьшилась

В 2022—2024 годах военная помощь Украине формировалась преимущественно за счет двух ключевых доноров — США и Европы.

В 2022 г. объемы военной поддержки были сопоставимыми, хотя США оставались одним из крупнейших поставщиков. В 2023 году военная помощь возросла до самого высокого уровня за весь период, а взносы США и Европы оставались значительными.

В 2024 году общий объем военной поддержки уменьшился по сравнению с 2023, но США все еще обеспечивали заметную часть помощи.

В 2025 году картина резко изменилась: доля США в военной помощи стала минимальной, тогда как основной объем обеспечила Европа.

Финансовая и гуманитарная помощь: Европа лидирует стабильно В финансовой и гуманитарной поддержке Европа с самого начала играла большую роль.

В 2022 году европейская помощь превышала американскую. В 2023 году вклад США снизился, тогда как Европа осталась главным источником финансовой и гуманитарной поддержки.

В 2024 году общий объем такой помощи был самым большим за весь период на графике. Вклад США увеличился, но Европа все равно осталась основным донором.

В 2025 году финансовая и гуманитарная помощь снизилась по сравнению с 2024, однако ее основу почти полностью обеспечила Европа.

Что это значит для Украины

График показывает две важные тенденции. Первая — поддержка Украины остается значительной, но ее структура меняется. Вторая — Европа берет на себя все большую часть нагрузки, особенно на фоне сокращения роли США в 2025 году.

Для Украины это означает, что устойчивость финансирования все больше зависит от решений европейских партнеров. Именно они обеспечивают основную часть бюджетной и гуманитарной поддержки, так и военной помощи.

В то же время, уменьшение вклада США создает риски для прогнозируемости поддержки. Если такая тенденция сохранится, Украине важно не только получать новые пакеты помощи, но и добиваться долгосрочных механизмов финансирования со стороны ЕС и других партнеров.