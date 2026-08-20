Выплаты ко Дню Независимости в 2026 году: кто и сколько получит

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 августа 2026, 11:59 Читати українською

Выплаты ко Дню Независимости в 2026 году: кто и сколько получит

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в августе 2026 украинцы определенных законом категорий получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в августе 2026 украинцы определенных законом категорий получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСколько выплатят разным категориямРазмеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости в 2026 году определены постановлением Кабинета Министров № 602 от 13 мая 2026 года.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько выплатят разным категориям

Размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости в 2026 году определены постановлением Кабинета Министров № 602 от 13 мая 2026 года. Средства должны выплачиваться до 24 августа.

Размер пособия зависит от категории получателя:

  1. 3100 грн — лицам с особыми заслугами перед Родиной и лицам с инвалидностью в результате войны I группы;
  2. 2900 грн — лицам с инвалидностью в результате войны II группы;
  3. 2700 грн — лицам с инвалидностью в результате войны III группы;
  4. 1000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и некоторым другим определенным категориям;
  5. 650 грн — членам семей погибших ветеранов и погибших Защитников и Защитниц Украины;
  6. 450 грн — участникам войны и другим категориям, предусмотренным постановлением.

Как получить деньги

Для пенсионеров, получателей жилищных субсидий и льгот выплату должны произвести автоматически. Отдельно обращаться в Пенсионный фонд для ее назначения этим категориям не нужно.

Военнослужащим средства будут выплачиваться через воинские части и учреждения, где они проходят службу.

Сама выплата разовая и в следующем году ее размер может измениться.

Напомним

Как сообщал Минфин, Верховная Рада в среду, 19 августа, приняла закон о комплексной государственной поддержке и повышении социальных гарантий для семей, в которых воспитываются люди с инвалидностью.

Одним из ключевых изменений станет введение базовой величины — нормативного денежного показателя, от которого будут зависеть размеры государственной социальной помощи.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 118 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами