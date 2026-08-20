Выплаты ко Дню Независимости в 2026 году: кто и сколько получит

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в августе 2026 украинцы определенных законом категорий получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько выплатят разным категориям

Размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости в 2026 году определены постановлением Кабинета Министров № 602 от 13 мая 2026 года. Средства должны выплачиваться до 24 августа.

Размер пособия зависит от категории получателя:

3100 грн — лицам с особыми заслугами перед Родиной и лицам с инвалидностью в результате войны I группы; 2900 грн — лицам с инвалидностью в результате войны II группы; 2700 грн — лицам с инвалидностью в результате войны III группы; 1000 грн — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и некоторым другим определенным категориям; 650 грн — членам семей погибших ветеранов и погибших Защитников и Защитниц Украины; 450 грн — участникам войны и другим категориям, предусмотренным постановлением.

Как получить деньги

Для пенсионеров, получателей жилищных субсидий и льгот выплату должны произвести автоматически. Отдельно обращаться в Пенсионный фонд для ее назначения этим категориям не нужно.

Военнослужащим средства будут выплачиваться через воинские части и учреждения, где они проходят службу.

Сама выплата разовая и в следующем году ее размер может измениться.

Напомним

Как сообщал Минфин, Верховная Рада в среду, 19 августа, приняла закон о комплексной государственной поддержке и повышении социальных гарантий для семей, в которых воспитываются люди с инвалидностью.

Одним из ключевых изменений станет введение базовой величины — нормативного денежного показателя, от которого будут зависеть размеры государственной социальной помощи.