«Дия» запустила бота «Тайный клиент» для проверки приема цифровых документов

Команда «Дии» запустила бота «Дия | Тайный клиент», с помощью которого хочет проверить, как учреждения и бизнес по всей Украине на практике принимают цифровые документы из приложения.

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Как работает бот

Пользователям предлагают сообщать о случаях, когда в учреждении отказываются принимать документ «Дия» и требуют его бумажную версию. В то же время, можно рассказать и о положительном опыте, когда цифровой документ приняли без проблем.

Чтобы стать «тайным клиентом», нужно запустить бота, ознакомиться с инструкцией, посетить заведение, где человек обычно получает услугу офлайн, и спросить, можно ли воспользоваться цифровыми документами из «Дии». После этого через бота необходимо сообщить, приняли документы и возникли ли какие-либо проблемы.

Собранные таким образом случаи команда «Дии» планирует использовать для выявления проблемных мест и дальнейшей работы с учреждениями и бизнесом. Цель — добиться того, чтобы цифровые документы из «Дии» принимали так же, как и бумажные.

Бот «Дия| Тайный клиент» доступен в Telegram.