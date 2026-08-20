НБУ признал главу набсовета Сенс Банка не соответствующим требованиям независимости

Комитет Национального банка по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета Сенс Банку Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям независимости. Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный.

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Что это значит

«Это означает, что Гладышенко не может оставаться членом наблюдательного совета банка, а его полномочия должны быть прекращены. Речь идет именно о прекращении полномочий, а не о временном отстранении».

НБУ также выдвинул акционеру Сенс Банка требование безотлагательно принять меры по прекращению полномочий Гладышенко как члена наблюдательного совета и избрания нового члена наблюдательного совета", — пишет Пышный.

Почему НБУ проводил проверку

Проверка началась после обнародования в мае 2026 материалов, известных как «пленки Миндича». Тогда Национальный банк инициировал оценку соответствия председателя наблюдательного совета Сенс Банка критериям независимости и открыл административное производство.

В НБУ отмечают, что сами по себе обнародованные материалы не были достаточным основанием для принятия регуляторного решения.

Регулятор должен действовать не на основании предположений, публичного резонанса или медийных оценок, а на основе достаточных фактов.

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Поэтому Национальный банк дважды обращался в НАБУ и САП с просьбой предоставить материалы досудебного расследования, которые могли бы подтвердить или опровергнуть обстоятельства, важные для оценки независимости председателя наблюдательного совета.

Правоохранительные органы не раскрыли эти материалы, ссылаясь на ограничения, связанные с досудебным расследованием. В этих условиях НБУ продолжил собственную проверку в пределах своих надзорных полномочий.

В период проверки Николай Гладышенко по собственной инициативе самоустранился от исполнения полномочий.

Что изменило ситуацию

По позиции НБУ, ситуация изменилась после того, как НАБУ обнародовало в официальных каналах видеоматериалы по операции «Форест Гамп».

Эти материалы, как отмечает регулятор, содержат важные факты и информацию из материалов досудебного расследования, относящихся к Сенс Банку и его должностным лицам.

После появления новой публичной информации Комитет НБУ безотлагательно провел ее оценку в рамках уже открытого административного производства.

По результатам этой работы Комитет пришел к выводу, что есть достаточные основания для признания председателя наблюдательного совета Сенс Банка не соответствующим законодательным требованиям относительно независимости.

Почему независимость наблюдательного совета важна

В Нацбанке подчеркивают, что независимость члена наблюдательного совета не формальность. Она означает способность принимать решения исключительно в интересах банка без влияния акционера, должностных лиц или других посторонних лиц.

Если существуют обоснованные факты, свидетельствующие о зависимости от такого влияния, лицо не может считаться независимым членом наблюдательного совета.

Для государственного банка этот вопрос имеет особое значение, ведь наблюдательный совет отвечает за стратегический контроль, управление рисками, независимость менеджмента и защиту интересов банка как финансового учреждения.

НБУ проверит весь наблюдательный совет

Отдельно Национальный банк открыл административное производство по оценке коллективной пригодности наблюдательного совета Сенс Банка.

По оценке регулятора, обнародованные материалы дают основания полагать, что самоустранение Гладышенко могло носить только формальный характер, а фактически он продолжал влиять на деятельность банка.

Несостоятельность наблюдательного совета надлежащим образом отреагировать на эту ситуацию, по мнению НБУ, ставит под сомнение способность ее членов обеспечивать надлежащий контроль за деятельностью банка и эффективно выполнять свои функции.

По результатам этого административного производства НБУ определит последствия, которые могут касаться всего состава наблюдательного совета.

Напомним

19 августа НАБУ и САП заявили, что проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины с участием чиновников Офиса Президента и других лиц.

В частности, в этой схеме фигурировали председатель наблюдательного совета Сенс Банка Николай Гладышенко и председатель правления Сенс Банка Олег Ступак.

Деньги для залога за Галущенко (150 млн грн), по версии следствия, «отмывались» именно через Сенс Банк.