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19 августа 2026, 19:36 Читати українською

С 1 сентября КЭП будут создавать по новому алгоритму «Купина»

С 1 сентября 2026 года в Украине полностью переходят на новый стандарт криптографической защиты квалифицированной электронной подписи — алгоритм «Купина».

С 1 сентября 2026 года в Украине полностью переходят на новый стандарт криптографической защиты квалифицированной электронной подписи — алгоритм «Купина».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиНовый стандарт заменяет устаревший алгоритм ГОСТ и усилит защиту электронных подписей и цифровых данных от современных киберугроз.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новый стандарт заменяет устаревший алгоритм ГОСТ и усилит защиту электронных подписей и цифровых данных от современных киберугроз.

В то же время, пользователям не нужно срочно изменять действующий КЭП. Подписи, которые уже были созданы по предыдущему стандарту, будут работать до истечения срока действия сертификата.

Что будет со старыми подписями

Все документы, которые были подписаны ранее действующими электронными подписями, сохраняют юридическую силу.

Также остаются действительными действующие сертификаты КЭП. То есть если электронная подпись еще не завершила свой срок действия, пользователь может и в дальнейшем им пользоваться.

Информационно-коммуникационные системы должны поддерживать проверку как новых сертификатов и подписей, созданных по алгоритму «Купина», так и подписей и печатей, сформированных по предыдущему стандарту в течение всего срока их действия.

Что изменится с 1 сентября

Главное изменение касается новых ключей. С 1 сентября все новые квалифицированные электронные подписи должны создаваться уже по новому стандарту «Купина».

Для обычных пользователей это означает, что при плановом обновлении или получении нового КЭП они уже получат подпись по новому алгоритму.

Отдельных действий по замене действующей подписи делать не нужно. Достаточно следить за сроком действия своего сертификата и обновить подпись, когда она завершится.

Что нужно сделать пользователям и бизнесу

Пользователям следует обновить приложение «Дия» до последней версии, чтобы электронные подписи и сервисы работали без сбоев.

Бизнесу, разработчикам, владельцам электронных документооборотов и внутренних информационных систем следует проверить готовность своих сервисов к новому стандарту. Это важно, чтобы после перехода системы корректно создавали, принимали и проверяли подписи по алгоритму «Купин».

Особенно это касается компаний, активно использующих КЭП для договоров, отчетности, банковских операций, кадровых документов, тендеров или взаимодействия с государственными сервисами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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