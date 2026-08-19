Hyundai Tucson пятого поколения: в сети появились первые подробности (фото)

В сети распространяются официальные фото нового Hyundai Tucson, кардинально изменившего внешность и прибавившего в размерах. Об этом пишет «Укравтопром».

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Какие размеры авто

Размеры авто (Д/Ш/В): 4700 (+60мм)/1905 (+40мм)/1685 мм (+20мм).

Колесная база — 2785 мм.

Технические характеристики и силовые установки новинки компания пока не раскрывает. Ожидается, что модель сохранит бензиновые и гибридные версии.

Подробности о комплектациях, технике и дате выхода нового Tucson на разные рынки Hyundai обещает сообщить в ближайшее время.