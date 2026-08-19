Авто из Китая: что выбирали украинцы в июле

В июле 2026 украинцы приобрели 1026 легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Об этом сообщает Укравтопром.

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Как изменился спрос

По сравнению с июлем прошлого года спрос на китайские легковушки сократился вдвое. Общий объем регистраций таких авто снизился на 50%.

Из общего количества зарегистрированных автомобилей 767 ед. составляли новые авто, что на 55% меньше, чем годом ранее. В то же время украинцы приобрели 259 подержанных легковушек китайского происхождения, что на 29% меньше показателя июля 2025 года.

Более половины импортируемых из Китая легковых автомобилей составляли электромобили, доля которых достигла 51% рынка.

Читайте: Китайские электромобили в Украине за три года теряют до 27% стоимости

Какие авто выбирают украинцы

Среди новых легковушек китайского происхождения наибольшим спросом пользовался BYD Sea Lion 06, разошедшийся тиражом 94 автомобиля.

В пятерку лидеров также вошли BYD Leopard 3 (40 ед.), VW ID.UNYX (39 ед.), JETOUR X50 (37 ед.) и ZEEKR 001 (36 ед.).

В сегменте б/у автомобилей из Китая самой популярной моделью стал BYD Song L с результатом 21 автомобиль. За ним расположились POLESTAR 2 (20 ед.), BYD Sea Lion 06 (19 ед.), ZEEKR 7X (17 ед.) и VW ID.UNYX (16 ед.).

Таким образом, несмотря на существенное сокращение объемов продаж, китайские производители продолжают удерживать заметные позиции на украинском авторынке, а главным драйвером спроса остаются электромобили.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что китайские электромобили в Украине за три года в среднем теряют около 22−27% первоначальной стоимости. Для моделей из США, Европы, Кореи и Японии в данной выборке падение цены составляет 34−46%.