Владельцы элитных автомобилей пополнили бюджет на 214 млн грн

Владельцы дорогих авто за 7 месяцев уплатили в местные бюджеты 214,2 млн грн транспортного налога. Его уплатили 11,5 тыс. автовладельцев. Об этом говорится в сообщении ГНС.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Это почти на 80 млн грн больше, чем за такой же период в прошлом году. Рост — около 60 %.

Кто обеспечил наибольшие поступления

Наибольшие поступления транспортного налога обеспечили плательщики:

Киева — 60,4 млн грн;

Днепропетровской области — 18,8 млн грн;

Киевской области — 16,2 млн грн;

Львовской области — 16,2 млн грн.

Читайте: Обнародован перечень автомобилей, попадающих под «налог на роскошь» в 2026 году

Кто должен платить налог

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, отвечающие двум основным критериям. В частности, с их выпуска прошло не более пяти лет, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года.

Среднерыночную стоимость автомобилей определяет Минэкономики по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины. При этом учитывается марка и модель автомобиля, год выпуска, объем цилиндров двигателя и тип горючего.

Ежегодно до 1 февраля Минэкономики размещает на вебсайте (www.me.gov.ua) перечень автомобилей, являющихся объектами налогообложения транспортным налогом. В нынешний список вошла 1 281 модель легковых автомобилей.