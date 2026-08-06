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6 августа 2026, 8:57 Читати українською

Италия предлагает до €15 тыс. за переезд на Сардинию: какие условия и сколько придется доплатить

Власти итальянского острова Сардиния продолжают программу борьбы с депопуляцией малых населенных пунктов, предлагая гранты на покупку или ремонт жилья. Как отмечается в официальных документах региона, максимальный размер безвозвратной помощи составляет до 15 тыс. евро. Однако компенсация покрывает лишь часть расходов, а участникам придется выполнить ряд обязательных условий.

Власти итальянского острова Сардиния продолжают программу борьбы с депопуляцией малых населенных пунктов, предлагая гранты на покупку или ремонт жилья.

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Программа запущена, чтобы привлечь новых жителей в небольшие города и села, население которых обычно не превышает 3−5 тыс. человек. Подать на грант могут не только граждане Италии, но и иностранцы, имеющие законные основания для проживания в стране.

Чтобы получить грант, необходимо выполнить несколько требований:

  • приобрести или отремонтировать жилье в одном из определенных малых муниципалитетов Сардинии;
  • переехать в этот населенный пункт и зарегистрировать там место жительства;
  • прожить по новому адресу не менее пяти лет;
  • использовать средства только на покупку или ремонт жилья в соответствии с правилами программы.

Среди населенных пунктов, где действует программа, следующие города: Оллолай, Оргозоло, Ариццо, Дезуло, Гавой, Садали, Бортигали, Монтреста и около десяти других небольших общин.

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Грант покрывает только часть расходов

Несмотря на привлекательный размер пособия, полностью оплатить покупку недвижимости за счет гранта не получится. Максимальная компенсация составляет 50% подтвержденных расходов, но не более 15 тыс. евро.

К примеру, если дом стоит €60 тыс., владельцу придется самостоятельно профинансировать по меньшей мере €45 тыс. Если же жилье приобрели за €20 тыс., максимальная компенсация составит лишь €10 тыс., ведь грант покрывает половину расходов.

Дополнительно покупателям нужно учесть:

  • расходы на нотариуса и оформление сделки;
  • налоги и административные сборы;
  • ремонт, если приобретенное жилье нуждается в восстановлении;
  • расходы на переезд и обустройство;
  • возможные расходы на получение разрешений или согласований во время реконструкции.

В то же время, цены на недвижимость во многих селах остаются одними из самых низких в Италии.

Старые дома, нуждающиеся в капитальном ремонте, можно найти за €5−30 тыс., а пригодное для проживания относительно комфортное жилье — за €30−80 тыс.

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Кому программа может быть выгодна

Программа, прежде всего, рассчитана на тех, кто действительно планирует переезд, а не хочет приобрести дешевую недвижимость для инвестиций или сезонного отдыха. Пятилетнее обязательство проживать в приобретенном жилье является одним из ключевых условий получения средств.

Поэтому перед подачей заявки следует оценить не только размер гранта, но и общую сумму собственных расходов, возможности трудоустройства и перспективы жизни в небольшом населенном пункте с минимальным кругом общения.

Для тех, кто работает дистанционно или ищет более спокойное место для жизни, такая программа может стать способом существенно снизить расходы на приобретение жилья, но она вряд ли подойдет людям, которые не готовы сменить место жительства на длительное время.

Напомним

Как рассказывал Минфин, правительственные аналитики и риэлторы фиксируют четкое финансовое разделение посреди европейских столиц по стоимости жилья. К примеру, для покупки нового жилья площадью 70 квадратных метров жителю Праги со средним доходом сегодня необходимо выложить 15,9 годовых окладов.

А чтобы приобрести жилье в Братиславе придется не есть, не пить, не пользоваться общественным транспортом, а только собирать заработную плату почти 14 лет.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
TAN72
TAN72
6 августа 2026, 10:06
#
😂
+
0
Skeptik777
Skeptik777
6 августа 2026, 11:11
#
Ага… читав таку хрінь. Люди повелися, а там історична зона. Ні кондиціонера, ні пластикового вікна, фасад має зберегти автентичний вигляд, а експертиза і розробка проекту, який би відповідав усім вимогам, коштує як крило від Боїнга. Не факт, що на Сардинії таке, але дуже імовірні підводні камені.
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