В Европе дешевеют б/у машины: получат ли скидки украинцы и сколько можно сэкономить

В Европе падают цены на подержанные авто. По данным крупной торговой площадки AUTO1 Group (работает в 30 странах), в начале третьего квартала этого года оптовые прайсы снизились, а индекс AUTO1 (он базируется на более 6 млн транзакций) составил 138,7, что означает ежемесячное падение цен на 1,3%.

Если сравнивать с июлем прошлого года, ценники упали на 2,3%.

Правда, «распродаются» далеко не все автомобили. Скажем, ценники на электрокары в ЕС даже подросли из-за повышенного спроса на такие машины. В то же время бензиновые, и особенно дизельные модели потеряли в цене намного больше «среднестатистического» показателя в 1,3% — некоторые авто стали дешевле на 7−10%.

Из Европы в Украину ежемесячно идут большие объемы импорта подержанных авто, то есть, в теории, наши водители также могут рассчитывать на скидки. Правда, как отмечают эксперты, если спрос на внутреннем рынке будет высоким, «европейский дисконт» может просто перекочевать в карманы посредников.

«Минфин» разбирался, почему дешевеют подержанные авто в Европе, и как это может отразиться на ценниках в Украине.

Европа избавляется от старых авто с ДВС и пересаживается на электрокары

По данным AUTO1 Group, самый высокий индекс зафиксирован в апреле этого года (142). С мая он начал снижаться сначала до 140,8−140,6, а затем до 138,2.

Для сравнения: в июле прошлого года индекс AUTO1 составлял 141,9, а, к примеру, летом 2023 года — 148,3−152,2.

Индекс цен AUTO1 показывает ежемесячное изменение цен на подержанные автомобили по всей Европе. Отправной точкой является январь 2015 года с эталонным значением 100. Для анализа ценовых тенденций AUTO1 Group использует собственную базу данных с порядка 6 млн оптовых транзакций.

Сама компания AUTO1 Group — это самая крупная в ЕС онлайн-платформа для торговли б/у машинами, которая работает более чем в 30 странах и имеет доход в 8,2 млрд евро (данные по итогам 2025 года).

Ценовой индекс AUTO1 — это своего рода маркер для европейского рынка подержанных легковушек. На него ориентируются как аукционные площадки, так автохаусы, и рядовые собственники, желающие продать свое авто.

О том, что ценники на б/у авто в Европе действительно падают, «Минфину» рассказал и владелец небольшого автохауса в немецком Лейпциге Сергей. По его словам, снижение цен связано в первую очередь с резким снижением спроса на машины.

«Потенциальных покупателей сейчас как минимум на 10−15% меньше, чем весной этого года. Спад начался на волне обострения на Ближнем Востоке и подорожания топлива. Тогда многие водители приняли для себя решение пересесть на электромобили. Они стали выставлять старые авто с ДВС на продажу, и покупать новые электрокары. Многие идут за ними в салоны, где есть выгодные предложения по кредитам, особенно у продавцов китайских „электричек“. Поэтому предложение б/у авто выросло, а желающих их приобрести, наоборот, сократилось. Продавцы начали активно торговаться, что в итоге привело к общему снижению цен на б/у машины», — говорит Сергей.

В AUTO1 Group подтверждают изменения предпочтений покупателей, отмечая, что дешевеют в основном автомобили с двигателями внутреннего сгорания, тогда как электрокары, наоборот, дорожают.

«Наши данные четко показывают рост интереса покупателей к аккумуляторным электромобилям (BEV), частично из-за повышение цен на топливо. Это мгновенно трансформируется в рост оптового спроса и подорожание электромобилей по всей Европе. В ближайшие месяцы станет понятно, долгосрочный ли это тренд на электрификацию, или же увеличение предложений авто, которые выйдут из лизинга, собьет цены», — отметил старший вице-президент по продажам и операциям AUTO1 Group Мориц Люк.

По данным этой площадки, скажем, за июнь б/у электрокары подорожали на 5,4%, а с начала года — на рекордные 18,5%.

В то же время бензиновые авто упали в цене за месяц на 0,3%, а дизельные — на 0,8%. Гибриды подорожали на 0,3% (поскольку дают водителям все преимущества электрокаров).

Глава компании AutoConsulting Олег Омельницкий добавил, что обострение на Ближнем Востоке и спровоцированный им топливный кризис уже меняют и будут влиять на мировой авторынок еще долго. Топливные кризисы такого масштаба, как правило, имеют длинный «хвост» и приводят к серьезным трансформациям автомобильного сектора.

К примеру, топливный кризис 1970-го привел к тому, что на рынке появились новые стандарты топливной эффективности с акцентом на как можно меньшее потребление бензина или дизеля. А сейчас ускоряется переход на электромобили, — отметил Омельницкий. К примеру, в Европе продажи «электричек» выросли на треть, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (за исключением Китая) — на 80%, в Латинской Америке — на 75% с начала года. Ожидается, что до конца 2026 года мировые продажи электрокаров составят 23 млн штук — это треть от всех объемов реализованных авто.

То есть на рынке будет становиться все больше подержанных «обычных» машин, которые собственники попытаются продать, чтобы пересесть на электрокары. Поэтому можно ожидать, что ценники на б/у авто с ДВС и дальше будут снижаться. Что это означает для украинских покупателей машин?

Подешевеют ли б/у авто в Украине?

Как считает аналитик Института исследований авторынка Остап Новицкий, июльское проседание общего ценового индекса — это еще не глобальный обвал б/у рынка, а только его корректировка.

«Дело в том, что с начала 2026 года оптовые цены на подержанные авто в Европе в целом выросли на 1,5%. По сравнению с июлем 2025 года, действительно есть снижение на 2,4%. Но, скорее всего, это корректировки рынка в рамках летнего сезона», — считает эксперт. В то же время он добавил, что для нашего рынка снижение оптовых цен в Европе означает, что пригон б/у авто оттуда будет прогнозированным и стабильным, без аномальных ценовых скачков.

Отметим, что индекс AUTO1 показывает среднее снижение оптовых цен на рынке б/у авто. Он учитывает не только удешевление «обычных» машин с двигателями внутреннего сгорания, но и подорожание электрокаров. То есть дает своего рода «средний по палате» дисконт.

Но многие украинские поставщики б/у машин покупают их не на оптовых площадках, а у частных собственников или в небольших автохаусах. И говорят, что там скидки могут быть намного выше среднестатистических.

Киевлянин Виталий, который занимается пригоном б/у автомобилей из Германии, рассказал «Минфину», что выбор машин на вторичном рынке там заметно вырос. «Если еще в начале этого года были периоды, когда приходилось „охотиться“ за машинами, ездить за нужной моделью в другие регионы и переплачивать, то теперь можно перебирать и торговаться. К примеру, BMW 2016 года 1-й серии можно найти за 13 тысяч евро, что на тысячу дешевле, чем в марте 2026-го. А, скажем, 10-летний Ford Fiesta и вовсе можно купить за 4 500 евро, что как минимум на 500 евро дешевле, чем еще несколько месяцев назад. Понятно, что в Украине, с учетом налогов, цена будет на 30−40% выше, чем в Германии, но покупатели все равно могут сэкономить от нескольких сотен до тысячи евро и больше, в зависимости от марки и модели авто», — говорит Виталий.

Для сравнения: на украинском рынке внутренних перепродаж аналогичный Ford Fiesta стоит 7500−8000 долларов.

Впрочем, эксперты говорят, что цены на б/у авто в Украине зависят не столько от того, насколько машины подешевели или еще подешевеют в Европе, сколько от спроса на них на внутреннем рынке перепродаж. Если спрос будет высоким, то скидки от европейских продавцов пойдут в карманы посредников, а не покупателям.

Как показывает статистика Института исследований авторынка, украинцы, несмотря на топливный кризис, не спешат массово скупать электрокары. Скажем, в июне доля дизельных авто в общих продажах выросла на 3,9%. При этом реализация бензиновых моделей упала на 3,4%, а электрокаров — на 1%.