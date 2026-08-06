В этом суперкаре даже крепеж дороже Porsche: почему Pagani тратит $160 тысяч на болты

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Оказалось, что комплект обычных на первый взгляд болтов для одного автомобиля стоит дороже нового Porsche 911 Carrera.

По словам ведущего CarWow, при производстве одного автомобиля используют около 2 тыс. титановых болтов. Каждый из них стоит примерно 60 фунтов стерлингов, а общая сумма составляет 120 тыс. фунтов, или около $161 тыс. Это больше, чем стартовая цена нового Porsche 911.

Болты, которые производят под микроскопом

Причина такой стоимости заключается в том, что в Pagani принципиально отказались от стальных или алюминиевых креплений в пользу титана, сочетающего высокую прочность с меньшим весом.

Впрочем, интереснее всего скрывается в деталях. На каждом болте выгравирован логотип Pagani. Глубина гравировки составляет всего два микрона: это примерно в 200 раз меньше толщины человеческого волоса. Для человеческого глаза логотип кажется просто нанесенным на поверхность, хотя фактически имеет микроскопический рельеф.

Именно такой подход объясняет, почему автомобили Pagani стоят миллионы долларов. Здесь даже самые мелкие элементы проходят тот же контроль качества, что и кузов или двигатель.

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Когда инженерия напоминает ювелирное дело

Во время экскурсии Уотсон показал и многие другие детали, демонстрирующие философию бренда. К примеру, ступицы колес и подшипники выглядят не как обычные автомобильные узлы, а как сложные механические скульптуры. Не менее впечатляющими являются рычаги подвески, больше напоминающие изделия ручной работы.

Отдельное внимание инженеры уделили механизму переключения передач модели Utopia. Его конструкцию доработали, чтобы снизить вибрации, возникавшие на предыдущих версиях. Даже крышка топливного бака получила сложный механизм с характерным металлическим щелчком, который стал одной из фирменных мелочей автомобиля.

История модели Pagani Zonda хорошо показывает, как развивалась философия бренда:

1999 — дебютирует первая Pagani Zonda C12;

2003 — выходит первый родстер Zonda S Roadster;

2005 — представлена серия Zonda F с модернизированным кузовом;

2009 — дебютирует трековая Zonda R и лимитированная Cinque;

2017 — компания выпускает HP Barchetta к 60-летию Горацио Пагани;

2026 — представлена новая модель Cervino.

Цена деталей

Как ранее писал Минфин, производители ультрадорогих суперкаров все активнее конкурируют в уровне ручной работы и использовании новых технологий.

Поэтому значительная часть стоимости таких автомобилей формируется не двигателем, а тысячами мелких деталей, изготовление которых занимает гораздо больше времени, чем массовое производство обычных машин.

Pagani остается одним из самых ярких примеров такого подхода. Компания выпускает всего несколько десятков автомобилей в год, делая ставку не на объемы продаж, а на максимально возможное внимание к каждой детали, даже если речь идет об обычном болте.