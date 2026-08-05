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5 августа 2026, 12:36 Читати українською

Правительство готовит поддержку бизнеса после российских ударов по логистической инфраструктуре

Кабинет Министров готовит пакет решений для поддержки бизнеса после серии атак на логистическую инфраструктуру. В частности правительство планирует обеспечить бесперебойную работу логистических компаний и торговых предприятий. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Кабинет Министров готовит пакет решений для поддержки бизнеса после серии атак на логистическую инфраструктуру.
Фото: ГСЧС

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Корецкий заявил, что Минэкономики уже получило соответствующие поручения по проведению встреч с представителями бизнеса и разработке первоочередных действий по обеспечению бесперебойной работы поставщиков и ритейлеров.

«Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения непрерывной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор», — отметил он.

Российские удары разрушили логистические объекты

Заявление главы правительства последовало после ночной атаки россии 5 августа на Киев и Киевскую область, в результате которой были уничтожены крупные логистические объекты украинских компаний.

Соучредитель Rozetka Ирина Чечоткина сообщила, что компания потеряла крупнейший распределительный центр в Броварах, который обрабатывал более 100 тыс. заказов ежедневно. По ее словам, объект полностью разрушен и не подлежит восстановлению.

Группа «Эпицентр» заявила об уничтожении логистического центра в Киеве, двух складских комплексов в Калиновке и фактической потере одного из крупнейших в Украине заводов по производству керамической плитки. Поэтому компания временно переносит производство плитки на свои зарубежные предприятия.

Россия не впервые атакует гражданскую логистику

Ранее российские войска неоднократно наносили удары по логистической и торговой инфраструктуре Украины, в частности по складам «Новой почты», автозаправочным станциям и издательствам.

Напомним

«Минфин» писал, что россияне уничтожили завод украинского производителя военной амуниции UKRTAC.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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